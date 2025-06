San Giovanni, Tiro con la Balestra: grande spettacolo nella terza tappa del Campionato Sammarinese in notturna

Venerdì 13 giugno il campo di tiro della Federazione Sammarinese Balestrieri a San Giovanni ha ospitato una serata memorabile per gli appassionati del tiro con la balestra. La terza tappa del Campionato Sammarinese si è svolta per la prima volta in stagione in notturna, regalando a tutti i partecipanti e al pubblico un’esperienza unica e suggestiva.

L’atmosfera magica, illuminata da luci artificiali e accompagnata dal silenzio intenso del campo, ha amplificato la concentrazione degli atleti, contribuendo a creare un clima di suspense e pathos che ha caratterizzato tutta la competizione. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di balestrieri, segno tangibile della passione e dell’orgoglio che animano questa storica disciplina sportiva nella Repubblica di San Marino.

La gara è stata combattuta fino all’ultimo tiro, con una classifica finale che si è decisa solo dopo uno spareggio molto acceso. A trionfare è stato Raffaello Valentini, che ha dimostrato una straordinaria precisione e sangue freddo, conquistando il gradino più alto del podio. Al secondo posto si è piazzato Gianluca Balducci, seguito da Sergio Muscioni, entrambi protagonisti di prestazioni di altissimo livello.

Al termine della competizione, i partecipanti si sono ritrovati per un momento conviviale, occasione importante per celebrare l’inizio dell’estate e rinsaldare i legami che fanno della Federazione Balestrieri Sammarinesi una vera e propria comunità, unita da valori sportivi, amicizia e tradizione.

La Federazione ringrazia calorosamente tutti i presenti e invita gli appassionati e gli sportivi a partecipare alla prossima tappa del Campionato, in programma venerdì 4 luglio alle ore 21:30 nella suggestiva cornice di Cava dei Balestrieri, promettendo un’altra serata all’insegna della tecnica, della passione e della magia del tiro con la balestra.