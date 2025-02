San Giuliano a Mare, Rimini. Trovato in possesso di sostanza stupefacente al controllo di Polizia, arrestato

Nel pomeriggio del 09.08.2024 personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto straniero, resosi responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti a San Giuliano mare.

Nello specifico, verso le ore 17:00 un equipaggio della sezione volanti della Questura di Rimini, durante il normale controllo del territorio procedeva al controllo di iniziativa di un soggetto straniero a bordo di un monopattino che, transitando con fare sospetto incontrando la volante, presentava un rigonfiamento all’altezza delle tasche.

Immediatamente fermato tentava una fuga ma grazie all’intervento tempestivo veniva bloccato dagli agenti.

Veniva invitato a mostrare il contenuto ed estraeva un portafoglio contenente denaro contante per un totale di 650 euro ed un panetto di hashish per un peso complessivo di 64 gr.

L’uomo veniva accompagnato in Questura, e dopo aver sequestrato la sostanza stupefacente ed il denaro contante, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti disponendo il rito direttissimo nella giornata del 09 agosto c.m.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.