San Giuliano: domani, 30 agosto, la 16esima edizione del Palio della Voga alla foce del Marecchia

Domani al tramonto la foce del Marecchia si trasformerà in un’arena di adrenalina per la 16esima edizione del Palio della Voga, riservato ai marinai di salvataggio dell’Emilia-Romagna. I migliori vogatori di mosconi di salvataggio della regione si sfideranno sui 200 metri più emozionanti della riviera, offrendo al pubblico partenze fulminee, virate decise e sprint finali mozzafiato.

Rimini ospiterà l’evento dopo le prime edizioni svoltesi a Cesenatico e, successivamente, nel ravennate. La competizione si preannuncia particolarmente accesa, con i partecipanti pronti a sfidarsi in una location nuova e suggestiva lungo la foce del Marecchia.

Tra i protagonisti figurano Simone Carapia e Gabriele Tosi, già finalisti al Palio della Voga di Fregene lo scorso mese, dove si sono distinti conquistando rispettivamente il primo e il secondo posto, confermando il loro valore tra le teste di serie della disciplina.

L’appuntamento di domani promette di regalare spettacolo e emozioni agli appassionati di voga e agli abitanti della costa, consolidando il Palio della Voga come uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate romagnola.