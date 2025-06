San Leo, l’appello dopo la morte di Arnaldo Pomodoro delle consigliere comunali Sara Guerra e Francesca Mascella: “Riportiamo alla luce la sua scultura dimenticata”

La notizia della scomparsa del Maestro Arnaldo Pomodoro, tra i massimi esponenti della scultura contemporanea italiana e internazionale, ha suscitato profondo cordoglio anche nella comunità di San Leo, che ricorda con gratitudine e orgoglio il legame che l’artista stabilì con il borgo nel 1997, in occasione della mostra “Arnaldo Pomodoro. Sculture per San Leo e per Cagliostro”.

Un memorabile evento culturale che portò, tra le antiche architetture del borgo, la forza espressiva e il linguaggio innovativo delle forme e dei materiali delle sue opere.

In quella cornice, Pomodoro volle lasciare alla città un dono prezioso: il Monumento ai Caduti di guerra, una fusione metallica raffigurante uno scudo trafitto da una freccia, installata sulla sommità di una colonna che colpita dal vento ruotava lentamente .

In questi giorni, mentre tutta l’Italia rende omaggio a uno dei suoi artisti più rappresentativi, a San Leo l’opera di Pomodoro giace immeritatamente dimenticata in un deposito comunale, rimossa dal suo spazio originario e sottratta allo sguardo di cittadini e visitatori.

Le Consigliere Comunali Sara Guerra e Francesca Mascella tornano, ancora una volta, a sollecitare l’Amministrazione affinché proceda al recupero e alla ricollocazione della scultura, rendendola nuovamente fruibile a cittadini e visitatori e collocandola in un luogo dignitoso, coerente con lo spirito dell’opera, nel rispetto del valore simbolico e artistico che essa rappresenta per San Leo.

Per San Leo si tratta di valorizzare un’opera d’arte contemporanea di grande significato, riaffermando il legame con uno dei protagonisti della scultura italiana del Novecento e onorando un gesto di straordinaria generosità verso la città di San Leo. Restituire visibilità a quella scultura non sarebbe solo un atto dovuto, ma anche un segno concreto di rispetto per la memoria e per il valore della cultura come ponte tra passato e futuro.

Comune di San Leo