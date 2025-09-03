San Leo, nasce CERtis: la prima comunità energetica tra imprese e solidali per un futuro sostenibile in Valmarecchia

Un passo deciso verso una transizione energetica sostenibile e partecipata ha preso forma proprio in Valmarecchia: da oggi, mercoledì 3 settembre 2025, nel Comune di San Leo nasce ufficialmente CERtis, la Comunità Energetica tra Imprese e Solidali, un progetto innovativo che riunisce aziende e cittadini con l’obiettivo di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, creando benefici ambientali, economici e sociali per tutto il territorio.

L’iniziativa nasce da un’idea di Comunità Solare, realtà con oltre quindici anni di esperienza nel settore e pioniera in Italia nella promozione delle comunità energetiche locali. CERtis non è solo un progetto green, ma un modello virtuoso che fa della collaborazione tra imprese, cittadini e istituzioni un volano per l’innovazione energetica e lo sviluppo locale.

Energia condivisa, contributo economico fino al 40% per le imprese

Uno dei punti di forza del progetto è la possibilità per le imprese aderenti di accedere a incentivi statali fino al 40% a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da integrare nella comunità. Un’occasione concreta, valida fino al 30 novembre 2025, per abbattere i costi energetici e investire in sostenibilità e competitività.

“Con grande orgoglio annuncio la nascita della CERTIS di San Leo”, ha dichiarato Daniele Di Franco, presidente della comunità:

“Questa comunità energetica segna l’inizio di una nuova fase di collaborazione tra imprese, cittadini e territorio. Non si tratta solo di produrre energia verde, ma di creare un modello concreto di sostenibilità, capace di coniugare risparmio economico, responsabilità sociale e valorizzazione delle risorse locali. La CERTIS dimostra che anche una realtà piccola come San Leo può essere esempio di coraggio e innovazione.”

Un’opportunità per le imprese del territorio

Il progetto si rivolge in particolare alle aziende della Valmarecchia, che potranno entrare a far parte della comunità accedendo a importanti vantaggi competitivi, tra cui:

Riduzione dei costi energetici grazie all’autoproduzione condivisa

grazie all’autoproduzione condivisa Miglioramento del rating ESG (ambientale, sociale e di governance)

(ambientale, sociale e di governance) Incremento della reputazione aziendale a livello locale e nazionale

a livello locale e nazionale Partecipazione attiva alla transizione energetica

“Con CERtis vogliamo offrire alle imprese uno strumento in grado di unire competitività, sostenibilità e responsabilità sociale”, aggiunge Marinella Michelato, CEO di Solar Info Community.

“Trasformiamo la transizione energetica in un’occasione di sviluppo per San Leo e per l’intera Valmarecchia.”

Comunità energetiche: una strada che cresce anche in Emilia-Romagna

La nascita di CERtis si inserisce nel quadro più ampio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), promosse a livello nazionale e regionale come strumenti fondamentali nel processo di decarbonizzazione e autonomia energetica. In Emilia-Romagna sono in crescita le realtà che adottano questo modello, che mira a produrre energia localmente, coinvolgendo attivamente i cittadini e le PMI.

San Leo, con la sua CERTIS, si afferma così come uno dei primi Comuni della Valmarecchia ad adottare un approccio integrato e partecipativo alla transizione ecologica.

Come entrare in CERtis

Le aziende e i cittadini interessati a entrare nella comunità CERTIS possono contattare: info@comunitasolare.eu