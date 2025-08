San Lorenzo in Monte (RN), nasce il gruppo CIVIVO per la cura del cimitero: volontari in azione anche a Casalecchio

Da luglio è operativo il nuovo gruppo CIVIVO dedicato al cimitero di San Lorenzo, che si unisce al già attivo gruppo del cimitero di Casalecchio, nato nel 2012. Entrambi i gruppi rappresentano esempi virtuosi di partecipazione civica, con cittadini impegnati volontariamente nella cura e nel decoro delle aree cimiteriali comunali.

Il gruppo CIVIVO di San Lorenzo Monte è stato costituito su proposta di residenti della zona, mossi dalla volontà di intervenire in un’area che presentava criticità legate alla vegetazione e alla presenza di insetti, come calabroni e altri infestanti. A supporto dell’iniziativa, l’ufficio comunale competente ha richiesto ad Anthea un ampio intervento di sfalcio nelle settimane precedenti alla costituzione del gruppo.

Sette volontari compongono oggi il gruppo CIVIVO di San Lorenzo: le attività previste riguardano la pulizia periodica dei vialetti, la creazione di aiuole e la segnalazione di eventuali problemi agli uffici comunali competenti. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza un luogo curato, sicuro e rispettoso della memoria dei defunti.

Il gruppo storico del cimitero di Casalecchio, nato nel gennaio 2012, si è sviluppato per contrastare atti incivili e abbandono di rifiuti presso il parcheggio antistante il cimitero. In oltre dieci anni di attività, i volontari hanno trasformato l’area in un piccolo giardino fiorito, garantendo la manutenzione quotidiana dei vialetti, la potatura delle piante, il controllo del funzionamento delle fontanelle e la collaborazione con Anthea per le necessità legate al parcheggio.

Attualmente il gruppo di Casalecchio è composto da tre volontari, che continuano a svolgere un ruolo fondamentale per la tutela e il presidio dell’area.

L’Amministrazione comunale sottolinea come la presenza dei gruppi CIVIVO sia un valido deterrente contro vandalismi e comportamenti scorretti, soprattutto nei contesti periferici dove i cimiteri sono più esposti. I volontari, riconoscibili dai gilet con il logo CIVIVO, operano dotati di attrezzi per la pulizia e la manutenzione, offrendo un contributo prezioso alla comunità e al rispetto dei luoghi della memoria.

Questi gruppi rappresentano un modello replicabile di volontariato civico strutturato, capace di rispondere con efficacia alle esigenze del territorio e di rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità condivisa.