San Marino 0 – Sammaurese 0: un pari che muove la classifica

Il San Marino ospita la Sammaurese in un match delicato vista la posizione in classifica di entrambe le squadre. Mister Biagioni, oltre all’assenza di Haruna bloccato da un infortunio durante la rifinitura di ieri deve rinunciare anche ad un febbricitante Ciro De Angelis che si accomoda inizialmente in panchina.

Il San Marino ritrova, al centro della difesa a tre, capitan Pasa con i sammarinesi Fabbri, al suo esordio, e Tosi. Pima da titolare anche per l’ex Olbia Massimiliano Gennari. In mezzo al campo Muro sostituisce Haruna. La partita parte con i biancoazzurri, oggi in completo nero, subito aggressivi in pressione alta alla continua ricerca di recuperare rapidamente la palla. Al 14′ lampo degli ospiti che arrivano al tiro con Gaetani che non impensierisce Branduani.

La partita e? sporca e spigolosa con tanti contrasti e qualche mancato fischio non gradito dal pubblico. Una prima frazione avara di vere occasioni da rete, se si fa eccezione per una conclusione strozzata di Arcopinto al 25′ ed un tiro dal limite di Muro al 27′ che esce sulla destra di Pozzer. Il tempo si chiude cosi? senza recupero, sullo 0-0.

La partita riprende sulla falsa riga della prima frazione fino al 9′ quando Toure? viene espulso per il secondo giallo mostratogli dal sig. Traini per un intervento a centrocampo. Con i sammarinesi in 10 la Sammaurese prova ad alzare i giri e produce diverse occasioni potenziali che non arrecano pero? particolari patemi ad una attenta e coriacea difesa dei padroni di casa.

Il San Marino e? concentrato ed anche in inferiorita? numerica riesce a crearsi due opportunita? importanti con Fabbri, al 22′, ma il suo colpo di testa si spegna tra le mani di Pozzer e, la piu? nitida, al 26′ quando il piattone di Mereghetti a botta sicura viene deviato in corner da un ottimo intervento dell’estremo difensore degli ospiti.

Da segnalare l’ingresso in campo di Nicko Sensoli che ha porta cosi? a tre i nazionali sammarinesi utilizzati quest’oggi da Oberdan Biagioni. L’incontro si chiude dopo 4 minuti di recupero con un pareggio tutto sommato giusto. Ora un giorno di riposo e poi si tornera? a lavorare in vista della doppia trasferta impegnativa sui campi di Imola e Forli? con il mercato di riparazione in fase di apertura che potrebbe riservare qualche sorpresa natalizia.