San Marino. 100 in giallo: Mostra Fotografica Celebra il Tour de France a San Marino. Dal 15 giugno al 21 luglio, Palazzo Graziani

San Marino – Dal 15 giugno al 21 luglio, il Palazzo Graziani ospiterà “100 in giallo”, una straordinaria mostra fotografica dedicata al Tour de France, in occasione del passaggio della Grande Boucle nella Repubblica di San Marino. L’evento promette di essere un viaggio visivo imperdibile nella storia della corsa ciclistica più celebre del mondo.

L’esposizione presenta 100 fotografie storiche, accuratamente selezionate dall’immenso archivio di BettiniPhoto. Queste immagini iconiche raccontano le gesta dei campioni che hanno indossato la prestigiosa maglia gialla negli ultimi 60 anni, offrendo uno spaccato unico e affascinante del Tour de France.

Tra le fotografie in mostra, i visitatori potranno ammirare le epiche imprese di leggendari ciclisti degli anni ’70 come Jacques Anquetil, Felice Gimondi ed Eddy Merckx. Non mancheranno scatti memorabili degli anni ’90 con protagonisti Miguel Indurain, Bernard Hinault e Greg LeMond, fino a giungere alla straordinaria vittoria di Marco Pantani nel luglio del 1998, un’impresa che rimane scolpita nella memoria collettiva degli appassionati.

La mostra non si ferma al passato. Saranno infatti esposte anche immagini dei campioni del nuovo millennio che hanno scritto nuove pagine nella storia della maglia gialla.

Curata dall’impresa ad alto contenuto tecnologico di San Marino Innovation, Sprint Cycling, l’unica agenzia al mondo specializzata esclusivamente in ciclismo, patrocinata della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, “100 in giallo” non è solo una celebrazione del Tour de France, ma anche un contributo significativo alla narrazione storica di questo sport. Grazie alle fotografie entusiasmanti, la mostra offre al pubblico l’opportunità di rivivere emozioni uniche e di immergersi nelle storie che hanno reso il Tour de France una leggenda.

L’ingresso alla mostra è aperto dalle 10.00 alle 18.00 per tutti gli appassionati e curiosi, un’occasione imperdibile per scoprire, attraverso immagini senza tempo, la grandezza e la magia del ciclismo mondiale.