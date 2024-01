Domenica 11 febbraio presso la palestra ex Mesa in collaborazione con la Federazione sammarinese Arti Marziali si terrà uno

stage di Muay Thai con il pluricampione mondiale Nico Carrillo.

Grazie a Gtr Fight team e Kickboxing Edera Forlì che ogni anno si impegnano a portare a San Marino i Fighter più forti del mondo dando così la possibilità a tutti gli appassionati di allenarsi con atleti internazionali tra i primi del ranking di One championship.

