San Marino. 14’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024. Il Tre Fiori ne segna tre al Tre Penne

14’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Penne 0-3 Tre Fiori

Tre Penne (4-4-2)

Migani; Nigretti, Barretta (1’st Lombardi), Rosini, Vandi (33’st Poggi); Battistini, Righini (35’st Lorenzo Gasperoni), Gai (7’st Cecchetti), Scarponi (1’st Badalassi); Pieri, Dormi

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Alex Gasperoni, Giovagnoli

Allenatore: Stefano Ceci

Tre Fiori (4-3-3)

Nardi; Tomassoni (38’st Della Valle), De Lucia, Varrella (38’st Ruocco), Rizzo (38’st Boldini); Islamaj, Dolcini, Mazzotti; Bernardi, Ciccione (40’st Armatori), Fedeli (25’st Cirrottola)

A disposizione: Quaranta, Castagnoli, Muccioli, Volumi

Allenatore: Nicholas Stradali (Andrea De Falco squalificato)

Arbitro: Avoni

Assistenti: Lunardon – Ercolani

4° Ufficiale: Delvecchio

Ammoniti: 36’pt Pieri (TP), 34’st Rizzo (TF)

Marcatori: 13’pt Fedeli, 28’pt Islamaj, 14’st Bernardi

STADIO ‘F.CRESCENTINI’ (Fiorentino) – Il 2024 del Tre Penne inizia con una sconfitta contro il Tre Fiori, che dalla nebbia del sintetico di Fiorentino rifila tre gol ai biancazzurri di Città.

Le due formazioni si studiano per quasi un quarto d’ora e al primo assalto i gialloblu passano in vantaggio: traversone dalla destra sul quale arriva Eric Fedeli che davanti a Migani non perdona. I ragazzi di De Falco – questo pomeriggio in tribuna poiché squalificato – continuano e premere sull’acceleratore e sfruttano un disimpegno tra Righini e Barretta, ne approfitta Ciccione che calcia da posizione defilata e Migani blocca la conclusione. Prova a farsi vedere anche il Tre Penne direttamente da punizione con Righini, traiettoria sul secondo pallo frenata da Nardi. Al 28’ il Tre Fiori trova anche il gol del raddoppio, azione insistita prima da corner e poi da fallo laterale con la palla che in area arriva a Islamaj che con la punta del piede destro devia in rete. Sul finire di frazione i biancazzurri provano a riaprila prima con Vandi che non riesce a colpire un cross di Nigretti e poi con il colpo di testa di Righini che finisce fuori.

Nella ripresa dopo soli tre minuti Bernardi mette subito alla prova Migani, il portiere di Città si distende sul mancino del numero 7 avversario. Risponde presente anche il Tre Penne con il neo entrato Badalassi, che si coordina e calcia dal limite con il mancino ma Nardi è sulla traiettoria. Nel momento migliore dei ragazzi di Ceci arriva il tris del Tre Fiori: Rizzo recupera palla e orchestra la ripartenza, che viene conclusa da Bernardi che batte Migani. L’ultima istantanea della partita, prima che calasse un mare di nebbia sull’impianto di gioco in modo da rendere visibile le azioni, è il tiro di Pieri da dentro l’area di rigore che finisci di poco a lato dalla porta difesa da Nardi.

Il Tre Penne affronterà nell’ultima giornata del girone di andata la capolista Virtus, in un’altra sfida delicata e da preparare con la massima attenzione.

FOTO ©FSGC