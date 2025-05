San Marino. 17 maggio 2025: Inauguration Day della SUMS

La Società Unione Mutuo Soccorso è lieta di annunciare che due propri importanti spazi, rinnovati e dedicati alla cittadinanza, saranno entrambi ufficialmente inaugurati sabato 17 maggio 2025.

Alle ore 10:30, in Via Gino Giacomini, verrà inaugurata la sede SUMS ampiamente ristrutturata. Dopo mesi di lavori, l’edificio è stato ammodernato per offrire un ambiente più funzionale e accogliente, con una nuova e ampia segreteria al piano strada, al servizio dei soci e della comunità. L’inaugurazione sarà seguita da un brindisi augurale.

Alle ore 12:00, le persone si sposteranno in Via P. Tonnini 14 (Palazzo SUMS), dove verrà inaugurato ufficialmente il Circolo Cittadino SUMS, un nuovo punto di incontro dedicato agli over 65 del Castello di Città.

La struttura verrà poi aperta al pubblico martedì 27 maggio nel pomeriggio con il tesseramento dei soci.

Il progetto nasce dall’esperienza positiva del Circolo S.Andrea di Serravalle, con l’obiettivo di colmare una storica lacuna nel centro cittadino, privo da tempo di uno spazio di riferimento per la popolazione anziana.

Il Circolo sarà autogestito da un nutrito gruppo di volontari appartenenti a diverse realtà locali: SUMS, SUMS femminile, Congregazione di Serravalle, Giunta di Castello di Città e Comitato San Rocco. Il modello adottato punta a ricreare legami sociali e a promuovere momenti di condivisione e aggregazione per la terza età. Con questo progetto, la SUMS recupera idealmente lo spirito del precedente Circolo Cittadino, avviato nel 1991 ma costretto alla chiusura dopo un grave episodio vandalico.

Oggi, grazie all’impegno congiunto della comunità, quel percorso riprende vita con rinnovata energia.

Per l’occasione la Segreteria di Stato al Territorio predisporrà di fianco al Circolo una rampa per il superamento di una barriera architettonica; la rampa è stata realizzata dall’Ordine degli Ingegneri ed Architetti su progetto dell’ing.Luigi Di Paolo: anche a loro va un sentito ringraziamento della SUMS.

L’inaugurazione si concluderà con un buffet aperto a tutti i partecipanti.

La SUMS auspica che questa nuova realtà possa diventare parte di una rete territoriale più ampia al fine di favorire la socialità e il benessere della popolazione anziana su tutto il territorio sammarinese.

San Marino, 13 maggio 2025 – Ufficio Stampa SUMS