San Marino. 1°gara campionato Federazione Balestrieri Sammarinesi 2024

Sabato 16 marzo al campo di tiro di san Giovanni si è disputata la 1° prova di campionato Sammarinese individuale di tiro con la balestra. Tra i 44 tiratori in gara vince con punti 97 su un totale di 99 disponibili Agostino Biordi , 2° con punti 96 dopo spareggio si piazza Roberto Ridolfi, 3° con punti 96 sempre dopo spareggio Marco Valentini ( giovane componente della Federazione alla sua gara di esordio nel campionato) 4° sempre con 96 punti dopo spareggio si piazza Stefano Carlini. Da segnalare anche l’esordio femminile al Campionato Sammarinese con Carla Quadrelli, già Maestra di Corte della Federazione Balestrieri. Un ringraziamento per l’organizzazione al maestro d’ arme Edoardo Chiaruzzi e alla partecipazione all’evento il presidente della SUMS dott. Marino albani accompagnato dai suoi collaboratori e il presidente della F.I.B . dott. Marino rossi che nell’occasione ha rappresentato anche l’associazione phanatlon. Nella giornata di domenica 17 marzo la F.B.S. è presente con gli allievi e i maestri di musici e sbandieratori a Torrita di Siena per esibirsi in spettacoli rappresentando San Marino.

Il Presidente FBS Stefano Ugolini