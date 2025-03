San Marino. 21° MEETING ANNUALE PER LA SERENISSIMA GRAN LOGGIA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Nella giornata di domenica 12 novembre, si è tenuta a San Marino il 21°

Meeting Annuale della Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San

Marino, unica Istituzione massonica regolare operante sul territorio della

Repubblica che vanta oltre centodieci riconoscimenti internazionali.

L’evento annuale ha visto la partecipazione di molte delegazioni estere, a

sottolineare l’importante ruolo della piccola comunità massonica sammarinese

nel panorama internazionale. Il Gran Maestro, il Dott. Emidio Troiani, nella

sua Allocuzione ha sottolineato quanto gli ideali fondanti la Libera

Muratoria siano oggi più che mai importanti: “i principi che da oltre 300

anni accompagnano i Liberi Muratori di tutto il mondo sono libertà,

uguaglianza, fratellanza, dialogo, solidarietà e beneficenza. I Liberi

Muratori sono stati da sempre dei costruttori di cattedrali, il che

allegoricamente significa l’unione di tante persone diverse per ideali,

cultura e ceto sociale; un’unione che nel rispetto reciproco porta alla

costruzione di grandi opere. I Liberi Muratori costruiscono ponti per unire

le genti e non muri per dividerle. I Liberi Muratori credono nel dialogo e

nel rispetto reciproco ed aborriscono ogni forma di violenza ed assolutismo

ed infine i Liberi Muratori si impegnano a costruire profonde prigioni al

vizio per la propria crescita personale e dell’Umanità tutta”.

È inoltre stato fatto un bilancio delle attività dell’anno con particolare

attenzione alle opere di solidarietà per gli alluvionati della Romagna: i

Fratelli Sammarinesi, ed il Gran Maestro in prima persona, hanno

personalmente consegnato ed installato lavatrici ed altri elettrodomestici

alle vittime dell’alluvione ricevendo in cambio tanta gratitudine e tanta

emozione.

Infine il gran Maestro Troiani ha informato tutti i presenti della ripresa

della completa operatività, dopo la lunga pausa pandemica, del Supremo Gran

Capitolo dei Liberi Muratori dell’Arco Reale di San Marino che rappresenta

un ulteriore occasione di accrescimento morale ed etico per tutti gli

aderenti.

SERENISSIMA GRAN LOGGIA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO