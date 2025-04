San Marino. 25 Anni di Il Piccolo! Il 21 gennaio HB Party

Un traguardo così speciale merita una serata indimenticabile!

Unisciti a noi il 21 gennaio per festeggiare 25 anni di passione, buon cibo e tante emozioni al Ristorante Il Piccolo!

Cosa ti aspetta:

Cena speciale con piatti esclusivi per l’occasione

DJ set per farci ballare tutta la notte

Un’atmosfera unica per brindare insieme ai nostri 25 anni di successi!

Non perdere l’evento dell’anno, preparati a una notte di festa e divertimento!

21 gennaio

Ristorante Il Piccolo

25 anni insieme!

0549 992815

335 5810229