San Marino. 3 settembre, parcheggio gratuito al P9 per le auto con targa sammarinese

In occasione della Festa della Repubblica e delle Celebrazioni del Santo Patrono le auto con targa sammarinese potranno parcheggiare gratuitamente presso il Parcheggio n.9. Tale gratuità – informa l’Ufficio del Turismo – avrà validità per tutto martedì 3 settembre e fino alle ore 3:00 di mercoledì 4 settembre. Per usufruire dell’agevolazione sarà necessario ritirare il ticket dalla colonnina d’entrata al momento dell’ingresso nel parcheggio, mentre in uscita sarà sufficiente avvicinarsi lentamente alla barriera: il sistema riconoscerà la targa e permetterà l’uscita gratuita. Si consiglia di utilizzare gli ingressi e le uscite che si trovano su Via N. Bonaparte, visto che la zona di Piazzale Nazioni Unite e l’imbocco di Via G. Giacomini saranno impegnate dagli allestimenti tecnici.

Ufficio del Turismo