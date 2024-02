San Marino. 35° ANNIVERSARIO DELL’ADESIONE DI SAN MARINO AL CONSIGLIO D’EUROPA

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, nella giornata di ieri era a Strasburgo in occasione del 35° Anniversario dell’adesione di San Marino al Consiglio d’Europa, accompagnato da funzionari diplomatici ed accolto dall’Ambasciatore di San Marino presso il Consiglio d’Europa, Eros Gasperoni.

Una ricorrenza che conferma il forte significato che la Repubblica attribuisce alle relazioni con il Consiglio d’Europa, che in questi trentacinque anni si sono sensibilmente ampliate e fortificate. Era il 16 novembre del 1988 quando San Marino ha fatto ingresso nell’Organizzazione internazionale i cui principi fondativi sono rappresentanti dal rispetto dei diritti umani, dalla promozione della democrazia e dallo stato di diritto.

Molteplici e virtuose sono state, negli anni, le occasione in cui San Marino ha rappresentato in seno al Consiglio d’Europa gli avanzamenti a livello nazionale nell’ambito della promozione, garanzia e rispetto dei dettami propri di tale Organismo; altrettanto numerose sono oggi le Convenzioni del Consiglio d’Europa ratificate e concretamente implementate dalla Repubblica.

Nella giornata di ieri, il Segretario di Stato si è intrattenuto a colloquio con la Segretaria Generale del Consiglio d’Europa, S.E. Marija Pej?inovi? Buri?, richiamando l’attiva collaborazione esistente e la più recente visita che la stessa Segretaria Generale ha effettuato in Repubblica in qualità di Oratore Ufficiale per il 1° ottobre 2022.

“È molto facile provare le ragioni che legano la Repubblica di San Marino al Consiglio d’Europa – ha esordito il Segretario di Stato – in quanto i valori fondativi del Consiglio d’Europa sono elementi identitari della stessa Repubblica San Marino. Il Consiglio d’Europa ha svolto e continua a svolgere un ruolo di concreto impulso per le maggiori riforme che la Repubblica adotta in diverse materie, attraverso i cicli di monitoraggio sui temi salienti della trasparenza in ambito economico e finanziario, della lotta alla corruzione e della difesa dei diritti delle categorie più vulnerabili”.

Nell’incontro si è tenuta una discussione ad ampio raggio su tutti i temi di politica generale e globale avuti tra il Segretario di Stato e S.E. Marija Pej?inovi? Buri?, durante la quale si sono considerati anche gli attuali scenari bellici in corso. La Segretaria Generale si è altresì felicitata per il ruolo proattivo che la Repubblica ha sia su scala multilaterale che sul piano dell’accoglienza e dell’ospitalità di un numero considerevole di cittadini ucraini.

Nella stessa giornata, il Segretario di Stato Beccari ha depositato lo strumento di ratifica del Protocollo 223, in tema di protezione dei dati personali ed ha proceduto con la firma dell’accordo tra il Consiglio d’Europa e la Repubblica di San Marino per il versamento di un contributo volontario di 5.000 euro in favore dell’accordo parziale sul registro dei danni di guerra per l’Ucraina.

La visita si è conclusa con la donazione, al Palazzo d’Europa da parte di San Marino, di un dipinto realizzato dall’artista sammarinese Cristian Ceccaroni. L’opera intitolata “Uniti attorno ai nostri valori” rappresenta in una dimensione spaziale senza tempo i valori fondativi del Consiglio d’Europa. Valori che costituiscono e continuano a costituire sine die le fondamenta dell’unità tra la Repubblica di San Marino, il Consiglio d’Europa e i suoi Stati membri.

San Marino, 17 novembre 2023/1723 d.f.R.

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri