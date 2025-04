San Marino. 38 istanze d’Arengo presentate ieri. Caccia, Lavoro e Pensioni, Salute, Cittadinanza, Scuola, Ambiente ed il Giardino dei Giusti gli argomenti

Ieri, 6 aprile 2025, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, hanno ufficialmente aperto l’Arengo, con la consegna delle domande, che si tiene la domenica successiva all’investitura. Durante la cerimonia, i cittadini hanno presentato un totale di 38 istanze alla Reggenza, affrontando una vasta gamma di tematiche di interesse pubblico.

Temi Principali delle Istanze Presentate:

Caccia: Quattro istanze hanno sollevato questioni relative alla pratica venatoria, tra cui la richiesta di non considerare più la caccia come sport e l’esclusione della Federcaccia dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS). Altre richieste includono l’eliminazione delle agevolazioni alla Federcaccia, l’autofinanziamento per sede e utenze, e il divieto della braccata al cinghiale per motivi di sicurezza pubblica. ?

Lavoro e Pensioni: È stata avanzata la proposta affinché i dipendenti vengano informati tempestivamente dagli uffici competenti in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, per garantire una maggiore tutela dei lavoratori. ?

Salute: Le istanze in ambito sanitario comprendono il sostegno economico agli ipovedenti per l’acquisto di ausili, l’introduzione dello psicologo di base negli ambulatori dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), e la possibilità di trasportare oltre confine il sangue dei donatori raccolto nel territorio sammarinese. ?

Cittadinanza: È stata proposta la conferma dell’obbligo per i cittadini naturalizzati di rinunciare alla cittadinanza d’origine, mantenendo così l’unicità della cittadinanza sammarinese. ?

Scuola: Le richieste nel settore educativo includono l’anticipo dell’orario di ingresso negli asili, la modifica del calendario scolastico per meglio adattarlo alle esigenze delle famiglie, e la riduzione dei costi per il riscatto degli anni universitari ai fini pensionistici. ?

Ambiente: I cittadini hanno sollecitato l’adozione di strumenti per monitorare la qualità dell’aria nelle zone industriali, a tutela dei residenti, e l’istituzione di un fondo statale per investimenti in impianti di energia rinnovabile. ?