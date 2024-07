San Marino. 4 maggio, open day ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

Sotto il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e della Giunta di Castello di San Marino Città, l’Istituto Musicale Sammarinese propone alla cittadinanza l’evento “Porte aperte alla Musica”, l’Open Day dell’Istituto Musicale Sammarinese che avrà luogo presso la sede dell’IMS sita in via N. Bonaparte, 4 – San Marino Città.