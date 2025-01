San Marino. 9 Giugno, una scelta giusta?….di Paolo Forcellini

Così, dopo una ennesima fine anticipata della legislatura che ancora dimostra l’incapacità di non saperla o volerla portare a termine, ecco di nuovo che il popolo della più antica Repubblica del mondo, viene chiamato alle urme per scegliere chi dovrà guidare la Repubblica per i prossimi cinque anni, anche se in taluni corridoi si paventa già che tale periodo di tempo possa durare ancora meno. E ti pareva !?La data in cui i sammarinesi a parte coloro che preferiscono la gita al mare, e potrebbero non essere pochi, dovranno esprimere il proprio voto é stata fissata per domenica 9 Giugno. Fra le tante che il calendarrio primaverile mette a disposizione questa scelta è forse la peggiore che potesse essere fatta. Perchè ? Semplice ! Perchè il 9 Giugno è la stessa data delle Elezioni Europee che condizionerà limitandola la partecipazione a quei cittadini che hanno due cittadinanze in particolare quelli che vivono fuori confine. Inoltre a seguito della nostra prossima associazione all’Europa poterle svolgere in una data successiva a risultato acquisito sarebbe stato forse più conveniente, Ma tant’é ! Ormai ci hanno abituato da decenni ad una politica fatta a palmo e cicca, per cui bando alle ciance e tutti a votare il 9 Giugno ! E che il Santo Patrono ci indichi la strada giusta e ci assista nella scelta di politici con esperienza e capacità ( LO STRADONE)