San Marino. A 150 giorni oggi dall’apertura di Expo 2025 Osaka, è partito questa mattina il container per il Giappone

San Marino, 14 novembre 2024 – Il countdown per l’inaugurazione di Expo 2025 Osaka segna oggi 150 giorni alla data del 13 aprile quando le porte del sito espositivo giapponese si spalancheranno al mondo. Proprio la giornata odierna, per San Marino, rappresenta una tappa significativa nel percorso di avvicinamento con la partenza del container che porterà in Giappone un primo carico di beni e arredi che contribuiranno ad allestire il Padiglione e lo shop che il Titano occuperà.

A bordo di un autocarro diretto al Porto di Ravenna, il container sarà imbarcato e partirà lunedì prossimo 18 novembre, l’arrivo è previsto tra due mesi e mezzo circa al Porto di Osaka. Da lì, il trasporto della merce sul sito espositivo.

‘L’evento odierno accorcia le distanze dalla data del taglio del nastro di Expo, la partecipazione del nostro Paese si fa sempre più tangibile’, ha commentato il Commissario Generale Filippo Francini.