San Marino. A.A.S.S.: Proposta tariffe fisse per energia elettrica e gas naturale 16-30 luglio 2024

L’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e L’Energia ha autorizzato A.A.S.S. a presentare offerte con tariffe fisse per i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Le offerte sono rivolte agli utenti domestici e non domestici, proponendo un’alternativa alle tariffe indicizzate vigenti.

Questa iniziativa si inserisce negli sforzi messi in campo da A.A.S.S. per assicurare ai consumatori la possibilità di scegliere il piano tariffario più adeguato, con l’introduzione di tariffe non influenzate dall’andamento dei mercati.

Sarà possibile aderire alle offerte dal 16 al 30 luglio 2024 che avranno validità dal 1 settembre 2024 al 30 agosto 2025.

Gli utenti con contratto attivo potranno aderire compilando l’apposita modulistica disponibile nella sezione “Tariffe” del sito www.aass.sm. I moduli compilati potranno essere consegnati direttamente alla sede A.A.S.S. di Cailungo in Via Andrea di Superchio, 16 oppure inviati con raccomandata con ricevuta di ritorno o tNotice.

La scelta di passare alla tariffa fissa non è obbligatoria. Gli utenti possono scegliere di rimanere con tariffa indicizzata non facendo nulla o aderire alle nuove offerte di tariffa fissa con le modalità sopra indicate.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati, invitiamo gli utenti a visitare il sito web di A.A.S.S. o a contattare il servizio clienti al numero 0549-883700.

LA DIREZIONE

A.A.S.S.