San Marino. A.A.S.S. – Sospensione dei servizi di autotrasporto pubblico e funivia del giorno giovedì 22 maggio 2025

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa gli utenti che in occasione dell’Assemblea Sindacale prevista per il giorno 22 maggio 2025 non saranno garantiti i servizi di trasporto pubblico con autobus nella fascia oraria compresa dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ed il servizio funivia dalle ore 10:45 alle ore 12:00.

Saranno comunque effettuate le seguenti corse:

-Linea 7: partenze delle ore 11:25 e 12:05

-Linea 3D: partenza delle ore 9:30.

Ci scusiamo per il disagio.

La Direzione A.A.S.S.

San Marino 19 maggio 2025