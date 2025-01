San Marino. A Cesena è dominio degli Arcieri del Titano

A Cesena è dominio degli Arcieri del Titano. Giorgia Cesarini si è imposta al Trofeo Città di Cesena, specialità arco ricurvo sui 70 metri chiudendo la sua gara con 624 punti, dopo un duello serrato con l’italiana Daniela Pellegrini. Terzo posto per l’altra atleta biancazzurra: Kristina Pruccoli. Vittoria nella gara maschile per Leonardo Tura che chiude a 600 punti beffando all’ultima volée il compagno di squadra Andrea Gualandi (i due atleti hanno chiuso a pari punti e la vittoria è stata assegnata all’atleta con il maggior numero di X). Doppio podio anche nella gara specialità compound con Maurizio Rosti che vince con 675 punti Ivan Vernocchi che chiude terzo. A seguito dei risultati individuali sono stati conquistati anche gli ori a squadre. Tra i giovani vittoria di Tommaso Ottaviani nella categoria “giovanissimi” e seconda posizione tra le “allieve” per Lucrezia Tura.

