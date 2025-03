San Marino. A proposito di democrazia … di Emilio Della Balda

A proposito di democrazia, è evidente che la prima cosa da fare è l’abbandono della prospettiva individualistica. Infatti siamo persone solo perché siamo in relazione con l’umanità. Siamo cittadini se ci attiviamo nella vita civile e sociale. Se operiamo per il raggiungimento del bene comune. Queste sono le basi per la tenuta del sistema democratico. Questa è la strada per costruire un sistema migliore risolvendo insieme i gravi problemi del presente. Le grandi sfide alle quali ci troviamo di fronte possono essere vinte solo con la collaborazione dei cittadini.

Purtroppo, si sta andando in senso contrario. Il potere reale è esterno alle istituzioni, i cittadini non hanno voce e il Consiglio è una cassa di risonanza. Viene negata l’informazione sulle infiltrazioni mafiose e su operazioni finanziarie opache. L’enorme questione del debito estero viene tenuta sotto segreto di Stato e si nega la conoscenza di coloro che l’hanno sottoscritto con la mediazione degli speculatori internazionali. Non si riesce a sapere quali sono i costi e quali i benefici dell’associazione all’Unione Europea.

In questa situazione si fa circolare la voce di un potenziamento dell’esecutivo che ha più addetti del numero dei consiglieri. Si parla di Vice-Segretari di Stato !!!

Non è questa la strada per migliorare e potenziare la nostra fragile democrazia.

Emilio Della Balda