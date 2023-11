San Marino. A RITMO DI  “BOLERO”, UN’ALTRA DOMENICA DI GRANDE MUSICA E GRANDI MUSICISTI PER LA 25^ RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO

San Marino, 7 novembre 2023

La musica del XX e XXI secolo irrompe tumultuosa con le percussioni alla 25^ Rassegna Musicale d’Autunno con una proposta originale, non scontata, coraggiosa, contemporanea. Il programma della scorsa domenica 5 novembre, ha tracciato un “itinerario”, un piccolo giro del mondo, alla scoperta di suoni e autori innovativi, commentato per il pubblico sammarinese dal M° Rodolfo Rossi. Ritmi, suoni, timbri, si sono sovrapposti vorticosamente, dalle influenze africane di Drumming di Reich, al coreografico Scherzo without Instruments (quasi Broadway) del newyorkese Schinstine, al bellissimo Marimba Spiritual (Requiem e Resurrezione) del giapponese Miki eseguito magistralmente da Luca Caliciotti. Dopo due piccoli cammei dedicati a Bach (Invenzioni a due voci n. 4 e n. 13), il concerto si è concluso con Bolero per quattro percussionisti di Trythall. Questa composizione è molto particolare perché partendo dalla riconoscibile cellula ritmica del famoso Bolero di Ravel, Trythall sovrascrive la stessa cellula più e più volte in una sorta di babele organizzata, cambiando ogni volta la velocità del metronomo, la velocità delle note,… e tutto sempre perfettamente in fase fra i quattro bravissimi musicisti (Luca Caliciotti, Cristian Manca, Nathan Sciabiwolk, Rodolfo Rossi). Un concerto che ha trasmesso energia, positività, ma anche un concerto raffinato nelle scelte dei brani, come “rassegna” coerente e accessibile a tutti su quanto c’è da vedere e da sentire sul mondo delle percussioni. Sentiti e calorosi applausi.

Comunicato Stampa