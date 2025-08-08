San Marino, a “Tuttavia… che Spettacolo!” arriva il Bubble Football: risate e inclusione in piazzale Giovanni Paolo II nell’evento di Attiva-Mente

Tra gli appuntamenti più attesi della nuova edizione di Tuttavia… che Spettacolo! c’è un’attività pronta a far “rotolare” il pubblico… in tutti i sensi. Si tratta del Bubble Football, una variante del calcio tradizionale in cui i giocatori, racchiusi in grandi sfere trasparenti, corrono, cercano di calciare il pallone e, inevitabilmente, rimbalzano e cadono… sempre ridendo.

“Non esiste fallo, non esiste fuorigioco, non esiste competizione esasperata: solo divertimento allo stato puro”, sottolineano gli organizzatori. L’obiettivo non è vincere, ma condividere: i gol passano in secondo piano rispetto alle risate collettive, alle cadute e alle ripartenze, in un gioco che unisce leggerezza e spirito di gruppo.

L’iniziativa è promossa da Attiva-Mente, in collaborazione con l’Associazione Batticinque, San Marino for the Children e Aquabike San Marino. Sarà aperta a tutti – bambini, giovani e adulti, con e senza disabilità – per vivere un’esperienza fuori dal comune, dove l’inclusione non si racconta ma si pratica. “Non importa se qualcuno non ha mai giocato a calcio o teme di perdere l’equilibrio – spiegano dal comitato – qui si perde tutto, tranne la voglia di stare insieme”.

Oltre al divertimento, il Bubble Football porta con sé un messaggio: il gioco può essere anche una forma di terapia di gruppo e un’occasione di liberazione emotiva. Ridere insieme diventa un modo semplice ma potente per avvicinare le persone e abbattere barriere.

Durante il festival, il Piazzale Giovanni Paolo II si trasformerà così in un campo da gioco unico, dove rotoleranno bolle umane tra autoironia, leggerezza e voglia di stare insieme.

Il programma completo di Tuttavia… che Spettacolo! è disponibile su attiva-mente.info.