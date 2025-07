San Marino. A.V.S.S.O.: istanza d’arengo n. 18 del 6 aprile 2025 respinta dal Governo. Si auspicano sviluppi futuri positivi

Abbiamo appreso con rammarico che, l’istanza d’arengo n. 18 del 6 aprile 2025 avente ad oggetto:

”affinchè sia riconosciuta la possibilità di poter trasportare il sangue raccolto in territorio sammarinese attraverso le donazioni, oltre il confine”, non è stata accolta dal Governo con un motivazione a nostro avviso molto debole.

Sappiamo bene che in 6 mesi non è possibile poter raggiungere l’obbiettivo richiesto in maniera così esplicita dall’istanza, sappiamo bene che il nostro Centro Trasfusionale, per poter essere accreditato come struttura adeguata necessita di interventi importanti, interventi strutturali, e quindi serva tempo e 6 mesi sono pochi, ma di tempo ne è passato già tanto e anche troppo, senza risposte e senza riscontri da parte delle autorità competenti. L’A.V.S.S.O. nel corso degli anni, più volte e in più occasioni si è fatta portavoce di tale richiesta rappresentando la volontà dei suoi iscritti, dei donatori che sempre più numerosi desiderano aiutare il prossimo donando sangue.

Ci auguriamo che il dibattito che ne è scaturito in aula non rimanga lettera morta, ma possa sinceramente trovare sviluppi futuri positivi per il bene di tutti, e A.V.S.S.O. come ha sempre fatto, continuerà nella sua opera di monitoraggio.

A.V.S.S.O.

Associazione volontari sammarinesi sangue e organi