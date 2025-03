San Marino Academy. Campionato Sammarinese: Under 22 battuta dal Cailungo 4-1

Sconfitta dolorosa per la San Marino Academy Under 22, che ieri ha incrociato i tacchetti con il Cailungo – fanalino di coda nella classifica di Campionato Sammarinese 2024-25, almeno fino allo scontro diretto. Il successo dei Rossoverdi vale l’aggancio a quota quattro punti in classifica, tanti quante le sconfitte consecutive incassate dai Biancazzurrini nel periodo recente. Matteo Cecchetti deve far fronte anche ad assenze di spessore, come quelle di Luvisi, Mattia Sancisi e Giacopetti, ma a mancare nella sfida di Domagnano è soprattutto la reattività sulle seconde palle. Il Cailungo segna quattro gol, di cui tre in tap-in ed il primo – bellissimo – dopo un flipper in area che ha recapitato il pallone sul destro di Costa, impeccabile nella coordinazione e nell’impatto volante con il collo-esterno destro per infilare Casadei all’angolino. Gol magnifico, generato però da una mancata chiusura in area dove Mattia Ciacci e Giambalvo non sono stati irreprensibili.

I Biancazzurini dimostrano comunque di avere carattere e personalità, riversandosi in avanti a caccia del pareggio. Il destro deviato di Marco Gasperoni, la punizione alta di Santi e la bordata imprecisa di Nicolò Sancisi rappresentano le avvisaglie del pareggio che porta la firma di Alberto Riccardi. Pescato in posizione di ala sinistra, è bravo a controllare in maniera acrobatica il lungo lancio di Renzi per poi incunearsi tra De Biagi e Costa. Imprendibile sullo slancio, supera in agilità anche Gimenez prima di organizzare il destro che non lascia scampo a Gallinetta. Rete da stropicciarsi gli occhi per l’Under 22, che accusa però l’immediata reazione avversaria. Appena due minuti dopo, sugli sviluppi i corner, Gori si ritrova solo nell’area piccola per correggere in rete la respinta di Casadei sulla zuccata di Iuzzolino – perso in marcatura e smarcatosi sul secondo palo. Sul fronte opposto i ragazzi di Cecchetti sono pericolosi in contropiede, ma il cross avvolgente di Santi è leggermente abbondante per poter premiare l’inserimento di Cervellini. Arriviamo così al 41’, quando il Cailungo assesta il colpo del K.O., quantomeno a livello psicologico. Il cross dalla trequarti di De Biagi rimbalza in area, costringendo Casadei ad allungarsi sulla sua destra: intervento non risolutivo, che diventa il più comodo invito per il tris a cura di Alessandro Conti.

Nella ripresa gli uomini di Sarti si mettono in gestione, rischiando poco o nulla. Nicolò Sancisi ci prova con un destro velleitario all’ora di gioco, mentre al 75’ Renzi ribalta il fronte, generando la combinazione che porta Molinari alla bordata dai 25 metri. Sfera che si perde a un palmo dal montante di Gallinetta, apparentemente fuori causa nella circostanza. Intanto, si segnala il debutto per Arda Kaan Yazici – centrocampista offensivo classe ’06 – tra le file dell’Academy. Il portiere del Cailungo resterà però inoperoso nella ripresa, mentre i suoi compagni – soprattutto nel finale – costruiranno tante occasioni per chiudere la partita. Condizione soddisfatta al 90’ esatto, quando Labas scambia con Gjyla: il cross di quest’ultimo trova la deviazione sottomisura dell’ex De Luca, murato da un prodigioso Casadei. L’estremo dell’Academy non può però nulla sul tap-in di Labas, tutto solo per spingere in rete il punto del definitivo 4-1. Di lì al termine i Rossoverdi sprecano anche una grande occasione con De Luca, dopo la splendida giocata di Labas, festeggiando comunque il primo successo in campionato dopo le precedenti dieci sconfitte, a fronte di un solo pareggio. Esito che permette al Cailungo, dunque, di affiancare l’Academy in graduatoria con 4 punti.

Campionato Sammarinese 2024-25, 12. giornata | Cailungo-San Marino Academy 4-1

CAILUNGO

Gallinetta, De Biagi, Colagiovanni, Gori (74’ Labas), Conti (46’ Meluzzi), Diallo (66’ Mezzadri), Gimenez, Iuzzolino, M. Sarti (81’ De Luca), Quaranta, Costa (66’ Gjyla)

A disposizione: Francioni, Fusco, Aluigi, Cavalli

Allenatore: Roberto Sarti

SAN MARINO ACADEMY U22

Casadei, D’Addario, F. Ciacci, Giambalvo, Santi, A. Riccardi, M. Gasperoni (62’ Yazici), N. Sancisi (62’ Molinari), M. Ciacci (11’ Renzi), M. Casadei (46’ S. Gasperoni), Cervellini

A disposizione: Magnani, Borasco, S. Riccardi, Caddy

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Tommaso Balzano

Assistenti: Alfonso Giannotti e Alessandro Grignani

Quarto ufficiale: Michele Beltrano

Marcatori: 3’ Costa, 20’ A. Riccardi, 23’ Gori, 41’ Conti, 90’ Labas

Ammoniti: Diallo, F. Ciacci, Costa

