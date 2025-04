San Marino Academy. Femminile: Academy e Parma giocano d’anticipo. Weithofer: “Lavorato sui nostri errori”

Finita la pausa, ci si tuffa nuovamente negli impegni vorticosi della Serie B. Dopo la Ternana, il calendario prevede per le Titane un’altra sfida con una squadra d’altissima classifica: il Parma. Per l’occasione, si anticipa l’impegno al sabato pomeriggio. “La pausa ci ha dato il tempo di respirare e di riflettere. – fa sapere Julia Weithofer – Abbiamo identificato gli errori commessi nella partita contro la Ternana e anche in quelle precedenti, e abbiamo visto dove possiamo migliorare. Anche se la sosta ha fermato il campionato, non ci siamo prese del tempo per riposare, perché sappiamo che le prossime settimane saranno decisive per noi. Siamo consapevoli del fatto che il Parma sia una squadra molto forte e dinamica, oltre che con tanta qualità. Anche loro, come noi, inseguono un obiettivo, quindi ci prepariamo ad una partita molto intensa sul piano agonistico.”

Stando così le cose, la stessa giocatrice statunitense spiega quale dovrà essere l’atteggiamento delle Titane: “Dovremo rimanere compatte e attente per tutta la gara. La comunicazione sarà fondamentale; oltre a quella, conteranno la concentrazione, l’unità di squadra e la fame. In più, dovremo sfruttare le occasioni per segnare, e dovremo farlo in maniera più efficace rispetto al passato.. ”

Non ci saranno altre soste da qui in avanti. Le squadre della Serie B entrano nell’ultimo allungo stagionale: quello che – nello spazio di sei gare – emetterà tutti quanti i verdetti. “Ora il nostro spirito deve rimanere positivo, concentrato e coeso. Ogni allenamento e partita sono vitali e l’unico modo per avere successo, e arrivare felici al traguardo, è lavorare sodo tutte quante insieme e con tanto cuore” – conclude Weithofer.

San Marino Academy – Parma sarà l’anticipo della 25° giornata di Serie B. Si gioca ad Acquaviva sabato alle 15:00. Diretta streaming disponibile sulla piattaforma www.vivoazzurrotv.it.

