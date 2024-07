San Marino Academy. Femminile: altro giro, altro scontro salvezza. Limardi: “Trasformare la delusione in energia supplementare”

Il trittico di scontri diretti non è partito nella maniera sperata, ma – nella delusione – la buona notizia è che c’è poco tempo per rimuginare. Domenica sarà nuovamente sfida-salvezza, da vivere fuori casa come quella con la Res Roma. Il Pavia, che farà gli onori di casa, ha un punto in meno rispetto alle Titane, ed ha accorciato in tempi recenti su Barbieri e compagne andando a pareggiare in casa del Genoa. Non serve neanche sottolineare quanto lontano sia il pericolo di sottovalutare l’impegno. “Non possiamo nasconderci: domenica c’è stato del rammarico, e tanto. – ammette Giulia Limardi – Sapevamo quanto fosse importante il risultato, specialmente in questo periodo pieno di scontri diretti. Lì per lì la rabbia è stata tanta. Il giorno dopo, però, a mente lucida abbiamo analizzato bene quel che è successo e ci siamo subito orientate verso la prossima sfida. Tempo da perdere non ce n’è. Questa sconfitta è stata un input per lavorare ancora meglio e più forte di quanto facessimo prima. Dobbiamo tirare fuori tutto e trasformare la delusione in energia supplementare. Domenica non ci dovrà essere risparmio.”

Nello sport si usa dire che o si vince o si impara. E c’è sicuramente una lezione anche nella delusione della sfida alla Res Roma. “Se c’è una cosa che la partita di Roma ci ha insegnato è che tutte le partite possono essere ribaltate – afferma il portiere biancoazzurro – Vietato fermarsi, insomma. Dobbiamo essere brave a non abbassare mai la guardia, anche se il risultato momentaneamente ti sorride.”

Guardando leggermente indietro, si nota una San Marino Academy in fiducia, capace di infilare due vittorie consecutive e di mettere in difficoltà il Genoa per tutti i 90’ più recupero. Da lì deve ripartire la compagine di Giacomo Venturi nella caccia al suo obiettivo. Curando in particolare alcuni fattori che potranno incidere nello scontro salvezza dello stadio Pietro Fortunati. “Inevitabilmente si dovrà fare massima attenzione a Codecà, ossia colei che sta trascinando il Pavia a suon di gol – avverte Limardi – Questo per quel che concerne il chi. Per il cosa, direi il fatto di non giocare a casa nostra. Dovremo essere brave ad adattarci subito al campo e a non farci condizionare dall’ambiente. In ogni caso, tutte noi siamo iper-motivate. Veniamo da un week-end che non ci ha fatto felici e non pensiamo ad altro che a rifarci. Siamo sopra di appena un punto su di loro, che hanno accorciato proprio domenica. L’unica via possibile sono i tre punti.”

Pavia Academy – San Marino Academy vale per la 25° giornata del campionato di Serie B. Si gioca domenica alle 15:00. Diretta disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV.

