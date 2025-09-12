San Marino Academy. Femminile: c’è l’Hellas per inaugurare Acquaviva. Cuciniello: “Fattore casalingo dovrà contare

Per le Titane è ormai tempo di esordio casalingo. La settimana che conduce a San Marino Academy – Hellas Verona Women è stata ovviamente dedicata all’analisi della partita di Brescia. Sotto la lente di ingrandimento, gli errori che sono costati la posta. Ma anche i pregi di un secondo tempo dal quale è doveroso ripartire. “Le sconfitte fanno sempre arrabbiare, però sarebbe ingiusto dire che a Brescia abbiamo sbagliato tutta la partita. – il parere di Paola Cuciniello – Direi che abbiamo sbagliato il primo tempo, questo senza dubbio; invece nel secondo siamo cresciute e abbiamo dimostrato buonissime qualità, dalle quali vogliamo ripartire. Mi riferisco soprattutto alla reazione che abbiamo messo in campo, e alla volontà di lottare per non perdere una partita che nel primo tempo si era fatta molto complicata. Ma naturalmente teniamo in grande considerazione anche gli sbagli che abbiamo fatto. Vogliamo assolutamente migliorare. E infatti gli allenamenti di questa settimana si possono riassumere così: testa bassa e lavorare.”

Di fronte, domenica, le Scaligere allenate da Simone Bragantini – freschissimo ex della sfida – e reduci dalla vittoria sul Trastevere. “L’Hellas Verona è un’ottima società, con un passato importante in Serie A e con molta esperienza anche in Serie B. – prosegue l’ex Freedom – Ha cambiato tanto, come noi del resto, ma conosciamo il valore delle ragazze che sono arrivate in gialloblù e ci aspettiamo un avversario forte, domenica. L’abbiamo studiato, come è ovvio, ma vogliamo soprattutto ripartire da noi stesse, dai pregi e dai difetti della prestazione di Brescia. Vogliamo fare una partita diversa, più completa e più attenta. E vogliamo anche inaugurare nel migliore dei modi il ciclo di partite casalinghe.”

Lo scorso anno il fattore campo – fosse quello di Acquaviva, Montecchio o Dogana – non è stato il perno della corsa salvezza. Tutt’altro. Le vittorie interne sono state solamente due, peraltro agli antipodi della stagione. In tutto, fra le mura amiche, 8 punti su 28. “Io non c’ero l’anno scorso, ma mi hanno informata del fatto che in casa la San Marino Academy abbia fatto davvero pochi punti. Dovremo migliorare a tutti i costi quell’aspetto, perché è troppo importante. Acquaviva è un campo che conosciamo bene, e poi ci sarà il pubblico a sostenerci. Spero che la forza che ci arriverà dagli spalti sia tanta, e che in ogni partita casalinga si crei un bellissimo clima per noi.” – conclude Cuciniello.

L’appuntamento per San Marino Academy – Hellas Verona Women è per domenica alle 15:00 allo stadio di Acquaviva. Ingresso gratuito e diretta streaming disponibile su Vivo Azzurro TV.

Ufficio Stampa