San Marino Academy, femminile: domenica nella tana della capolista. Battaglioli: “Giocare unite e concentrate”

La sosta per le Nazionali si avvicina. Prima, però, la Serie B propone il programma della 24° giornata, che per la San Marino Academy significa far visita alla capolista Ternana, primo atto di mini un tour de force che vedrà le Titane, dopo la sosta, affrontare Parma, Lumezzane e Genoa: formazioni tutte iscritte nell’attuale top 5 della Serie B. L’obiettivo resta quello di sempre: incamerare altri punti salvezza. “La sconfitta con il Brescia deve trasformarsi in un motivo di rivalsa. – afferma Elisa Battaglioli – L’avevamo approcciata bene, chiudendole come avevamo preparato in settimana. Purtroppo poi è arrivato il gol e nella frenesia di recuperare ci siamo un po’ perse. Comunque la buona prestazione rimane e bisogna partire da lì per continuare a fare meglio. È vero che affronteremo squadre di alto livello, ma sono convinta che, lavorando bene e credendoci, i punti potremo farli. Dobbiamo mantenere la concentrazione alta, allenarci al meglio ed essere unite in campo. Sarà molto importante cercare di commettere meno errori possibili perché, certo, le prossime sono avversarie che raramente perdonano.”

Mancano sette gare al termine della stagione e la salvezza è una questione più aperta che mai. Per Elisa, la componente su cui “investire” per uscire vincitrici dalla bagarre è semplice e chiara: “Quello su cui si deve lavorare, e che secondo me farà la differenza, è la compattezza di squadra. Le ultime due partite sono state per me un chiaro segnale. Dobbiamo lavorare per riuscire a coordinarci ancora meglio e perfezionare le giocate, ma i risultati iniziano a farsi vedere.”

Per l’ex Freedom, i risultati si stanno vedendo anche a livello personale. Contro il Chievo, due settimane fa, ha messo a segno la rete della vittoria: la prima, per lei, con indosso la maglia della San Marino Academy. “È stata un’emozione unica – racconta la centrocampista biancoazzurra – sia per il brutto periodo che ho affrontato, sia per come è avvenuto il tutto. Insomma, il colpo di testa non è proprio il mio punto di forza. Segnare il gol vittoria ti dà quella gioia in più, ma ovviamente tutto deriva dalla squadra. Ne ho guadagnato un aumento di fiducia e nuove motivazioni: spererei di segnare ancora, ma ciò che più conta è il risultato finale del gruppo.”

Nella notte tra sabato e domenica scatta l’ora legale e anche la Serie B cambia il proprio orario canonico. Si passa dalle 14:30 alle 15:00, l’ora esatta in cui, domenica, verrà dato il fischio d’inizio di Ternana Women – San Marino Academy, gara che sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma www.vivoazzurrotv.it.

Ufficio Stampa