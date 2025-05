San Marino Academy. Femminile: è il week-end dello scontro diretto. Congia: “Noi cariche e focalizzate sull’obiettivo”

I due punti che intercorrono tra Orobica e San Marino Academy sono l’attuale linea di demarcazione tra coloro che anche la prossima stagione apparterranno alla Serie B e coloro che invece non ne faranno parte. Basta questo, senza ulteriori dettagli, a raccontare in maniera esaustiva quanto vale lo scontro diretto tra Titane e Sharks che andrà in scena domenica allo stadio di Dogana, terza “casa” delle ragazze di Bragantini in questa stagione itinerante. “Ci prepariamo ad affrontare questo scontro diretto con una grande carica in corpo. – garantisce Valentina Congia – Lo spirito è quello di una squadra che non si accontenta di fare bene, ma che vuole dimostrare a tutti i costi di meritare la permanenza in questa categoria. E quella di domenica è l’occasione perfetta per dare una scossa al cammino. Non ho dubbi sul fatto che affronteremo la sfida con la mentalità che serve in casi come questo.” Mentalità che, nei tempi più recenti, è stata tra le caratteristiche che maggiormente hanno dato mostra di crescita. “Quella dell’ultimo periodo è una San Marino Academy molto più matura sotto il profilo della personalità. – conferma la giocatrice sarda – Lo abbiamo dimostrato con avversari sulla carta superiori a noi. Contro il Genoa, domenica, siamo uscite a testa altissima. Abbiamo retto a lungo il confronto, pagando dazio solo in poche occasioni che ci sono costate i gol. Succede, è il calcio, ma non per questo ne siamo uscite ridimensionate. Anzi, abbiamo avuto la riprova della nostra maturazione. Che non deve finire, però.”

La partita di domenica non emetterà sentenze in nessun caso – mancheranno ancora due partite da giocare – ma è chiaro e lampante il suo potenziale di crocevia in questa bagarre salvezza dalla quale sembra essersi smarcato, almeno per adesso, l’Hellas Verona. “La posta in palio è pesante; detto ciò – lo sappiamo bene – la corsa salvezza non si risolverà domenica. Noi pensiamo solamente al nostro obiettivo di questo fine settimana, che è quello di portare a casa tutto quello che c’è a disposizione, ossia i tre punti. Poi dovremo resettare tutto e ripartire, perché mancheranno altre due partite fondamentali, che in nessun caso potremo permetterci di prendere sottogamba.“ All’andata, la San Marino Academy vinse 2-1, con reti di Giuliani e Tamburini. Era un girone fa. Tante cose sono cambiate da allora. “Davanti a noi avremo un’Orobica molto diversa rispetto alla partita di andata. Anche loro, come noi, sono cresciute. Per questo il risultato di dicembre non conta nulla e noi non ne terremo minimamente conto. Si parte da 0-0, come sempre, e chi avrà più voglia di vincere prevarrà.” – conclude Congia.

San Marino Academy – Orobica si gioca domenica alle 15:00 allo stadio “Ezio Conti” di Dogana. Diretta disponibile come sempre sulla piattaforma www.vivoazzurrotv.it.

Ufficio Stampa