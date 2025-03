San Marino Academy. Femminile: il Genoa apre l’ultimo dittico del 2024. Bertolotti: “Daremo tutto”

Con il Lumezzane le Titane hanno completato il ciclo di gare casalinghe del 2024. Ne restano due prima della pausa natalizia: quella di domenica con il Genoa e quella delle settimana successiva con l’Orobica, entrambe esterne. Si parte dalla trasferta in Liguria, contro una formazione d’altissima classifica che di recente ha dovuto lasciare la terza posizione al Bologna, avanti adesso di una lunghezza rispetto al Grifone. Ma la fame di riscatto non è certamente qualcosa che manchi neppure alla San Marino Academy, più che mai desiderosa di invertire il trend negativo che ha preceduto la sosta dedicata alle Nazionali. “Secondo me questa pausa ci è stata molto utile da un punto di vista mentale – afferma Giorgia Bertolotti – Abbiamo potuto resettare i pensieri del cammino più recente. Ma non solo: abbiamo fatto una sorta di autoesame per capire cosa non abbia funzionato e, di conseguenza, ci siamo messe al lavoro per correggerci. In più le due settimane senza gare ufficiali ci hanno dato la possibilità di aumentare il carico del lavoro fisico e atletico. Insomma, ci siamo preparate al meglio per affrontare gli ultimi impegni di questo 2024.”

Neanche dirlo, il Grifone è avversario da prendere assolutamente con le molle. “Conosciamo il Genoa: è una squadra di tutto rispetto, creata per stare ai piani più alti della classifica – prosegue la centrocampista bresciana – Sarà una partita difficile e su un campo complicato, nel quale la squadra di casa sarà sostenuta da un forte tifo. Noi però sappiamo che ogni partita ha una storia a sé: lo abbiamo imparato l’anno scorso, tra le altre, proprio contro il Genoa, e perciò non abbiamo alcuna intenzione di partire sconfitte. Al contrario, daremo tutto per provare a portare a casa il risultato.”

Di recente l’infermeria ha iniziato a svuotarsi. “Le buonissime notizie di questa settimana sono i rientri delle infortunate. Oltre a me, hanno ripreso allenarsi anche Congia e Pirini. Abbiamo cercato di dare una scossa al gruppo, che adesso è praticamente al completo e può perciò alzare l’intensità delle sedute, il che va assolutamente a vantaggio della prestazione in partita. Tutte noi vogliamo dare il massimo contributo per la risalita” – conclude Bertolotti.

Genoa – San Marino Academy, in programma domenica al Centro Sportivo “Nazario Gambino” di Arenzano (Genova), anticipa il fischio d’inizio alle ore 14:00. Come sempre, la diretta streaming sarà disponibile su www.vivoazzurrotv.it.



Ufficio Stampa