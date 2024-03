San Marino Academy. Femminile: in casa del Parma con l’adrenalina post-derby. Mariotti: “Momenti belli, ma resta tanto da fare”

Nella testa, inevitabilmente, circola ancora qualche immagine dell’immediato post-derby. La domenica che ha regalato una iniezione di pura adrenalina alle Titane può segnare la svolta, così come no. Lo si scoprirà nel prosieguo del cammino. Di sicuro sono arrivati tre punti preziosi per la corsa salvezza e per l’autostima. Ma l’impresa reclama continuità. “Sono stati tre punti fondamentali per lasciarci alle spalle un periodo grigio, in cui, a dispetto degli sforzi, le cose non ci riuscivano pienamente – afferma Michela Mariotti – Aspettavamo da tempo una gara così e credo che sia arrivata nel momento gusto. L’euforia è durata ben oltre il fischio finale del derby, ma poi abbiamo staccato e ci siamo concentrate sulla prossima partita, cercando di conservare dentro di noi tutto ciò che c’è stato di buono domenica, specie in termini di autostima. Inutile dire che gli allenamenti di questa settimana ci hanno regalato ottime vibes. Sono stati momenti belli, ma resta tantissimo da fare e da dimostrare.”

Salvo sorprese, saranno gli scontri diretti ad emettere la maggior parte dei verdetti, se non tutti. Intanto, il calendario continua a mettere Menin e compagne davanti a squadre che abitano i piani più alti della graduatoria. Dopo il Cesena, ecco il Parma. “Dover affrontare subito un’altra squadra di alta classifica può essere un’arma a doppio taglio – il parere della centrocampista sammarinese – Il dispendio fisico e mentale sarà notevole, ma certamente non corriamo il rischio di adagiarci o di abbassare la guardia. Sta a noi mettere in campo l’atteggiamento giusto. La gara scorsa ci ha insegnato che non dobbiamo mai partire sconfitte. E anche la partita di andata ce lo insegna. Dobbiamo prendere spunto da quelle due prestazioni, cercando di fare ancora meglio.”

Tornando al derby, il ‘tesoretto’ derivante dalla vittoria riguarda i punti in classifica, ma non solo. “Questa impresa ci ha donato sicurezza. Spero davvero che sia scattato qualcosa di nuovo nella nostra testa, soprattutto la consapevolezza di avere i mezzi per risalire la classifica. Deve iniziare un cammino diverso da qui in poi, nuovo. E ognuna deve credere in sé stessa. Il mister, dandomi la possibilità di debuttare in quel concitato ultimo quarto d’ora, mi ha dimostrato di avere fiducia in me. Ed è proprio così: ognuna di noi è importante e può dare un contributo essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo.”

Per Michela l’ansia da debutto – se c’è stata – ha subito lasciato spazio a sensazioni diametralmente opposte: “È stata adrenalina totale. Non mi aspettavo che il mister mi chiamasse, ma quando l’ha fatto il cuore ha iniziato a battere forte. Credo che, con quel gesto, abbia voluto far capire quanto per lui sia importante il sentimento di appartenenza, un sentimento che io provo in maniera molto forte, essendo nata e cresciuta calcisticamente con questi colori addosso. E ho trasformato tutto questo in energia. Dall’inizio della stagione ho cercato di allenarmi bene per farmi trovare pronta, qualora ci fosse stato bisogno di me. Sono contenta dello spezzone che ho fatto. È stato bellissimo, tanto che la sera ho faticato ad addormentarmi. È una data che ho segnato sul calendario e che non dimenticherò.”

Il Parma farà gli onori di casa a Noceto, località che riporta le Titane ad un ricordo felicissimo, quello dello spareggio-promozione del maggio 2019 contro la Riozzese. Si gioca al Centro Sportivo “Il Noce” (campo A) domenica alle 14:30. Diretta disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa