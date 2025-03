La società comunica che Massimo Ricci non sarà più l’allenatore della Prima Squadra femminile. Le due parti hanno risolto il contratto di collaborazione in maniera consensuale. Al Ricci va l’in bocca al lupo della San Marino Academy per il prosieguo della carriera. La squadra è ora affidata a Gianni Marzocchi, già vice di Ricci, nell’attesa della nuova nomina.

