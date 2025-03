San Marino Academy. Femminile: la società saluta e ringrazia mister Giacomo Venturi

La società San Marino Academy ed il tecnico Giacomo Venturi prenderanno strade differenti per la prossima stagione. La decisione è presa di comune accordo e non ha a che vedere con i risultati sportivi, ritenuti anzi eccellenti, né tantomeno con i valori personali del mister, che erano e restano esemplari. A tal proposito, la San Marino Academy desidera ringraziare sentitamente mister Venturi per aver centrato così brillantemente la missione affidatagli nei giorni del suo approdo in biancoazzurro, quando la squadra si trovava a navigare in acque tutt’altro che tranquille. Il mister, attraverso un lavoro instancabile e trasmettendo indefessamente al gruppo le sue nozioni ed i suoi valori di grande professionista, è riuscito a centrare una salvezza tutt’altro che scontata e a regalare a tutti noi un finale di stagione lieto. La decisione di dividere le rispettive strade nasce da considerazioni di puro carattere sportivo e strategico, nel massimo rispetto reciproco. A mister Venturi va l’augurio delle migliori fortune personali e sportive da parte di una San Marino Academy che sempre gli sarà grata.

Ufficio Stampa