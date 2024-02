San Marino Academy. Femminile: Titane attese dal Genoa. Tamburini: “Giocare da squadra e con coraggio”

Il Genoa Women attende le Titane per il confronto della giornata numero 8 di Serie B. Entrambe le formazioni sono in serie aperta, ma mentre le Rossoblù vengono da quattro vittorie consecutive, la San Marino Academy ha alle spalle tre pareggi ed è alla ricerca di un successo che manca dalla seconda giornata. Mettersi subito alle spalle il rammarico per non essere riuscite a conquistare la piena posta contro il Ravenna Women era la prima consegna di questa settimana travagliata. Ora, però, i pensieri devono virare sul proporre una prestazione di grande livello su un campo tra i più complicati dell’intero torneo, specialmente in questo momento. “Sarà una partita molto tosta e lo sappiamo molto bene” – afferma Martina Tamburini – “Il Genoa è uno degli avversari più duri da affrontare: sia per la qualità di cui dispone, sia per il periodo di forma in cui si trova. Tuttavia questo non ci deve spaventare. Anche noi dobbiamo avere consapevolezza delle nostre qualità. Dovremo essere concentrate dal 1’ e giocare da squadra come sappiamo di poter fare. Proveremo a fare la nostra partita, con personalità e coraggio.”

Meglio, forse, affrontare subito un avversario forte per misurare la voglia di riscossa post-Ravenna. “Non dico che un avversario valga l’altro, perché non tutti hanno le stesse qualità – prosegue l’attaccante marchigiana – però ci aspetta una partita e questo richiede sempre un certo atteggiamento da parte nostra, al di là di chi ci troviamo davanti. Bisogna dare sempre il cento per cento e su questo non ci possono essere discussioni. Certo, una squadra forte e in salute come il Genoa ti dà stimoli e motivazioni supplementari, e questo è un bene. Noi sappiamo cosa è mancato con il Ravenna: oltre al risultato, soprattutto l’atteggiamento. Se vogliamo rifarci, dovremo prima di tutto evitare di ripetere gli stessi errori.”

Genoa Women-San Marino Academy si gioca domenica al Campo sportivo Nazario Gambino di Arenzano. Fischio d’inizio alle 14:30 e diretta sul canale YouTube di Bepi.TV.

