San Marino Academy. Femminile: via alla missione Hellas. Crocioni: “Chi ha più fame, vince”

Non sarà decisivo perché manca quasi un girone intero alla fine della stagione. Tuttavia l’incrocio di domenica assume un peso specifico già rilevante per Hellas Verona e San Marino Academy, oggi separate da un solo punto. Le Titane ci arrivano con un desiderio ulteriore, oltre a quelli di rinvigorire la propria classifica ed al contempo fiaccare quella avversaria: reagire al secondo tempo di una sfida, quella con il Bologna, terminata con un passivo pesante, e distante dalle premesse/promesse della prima frazione di gioco. “Analizzando a mente fredda la partita con il Bologna, ci siamo dette che l’atteggiamento non è stato sbagliato nel suo complesso – fa sapere Eleonora Crocioni – Anzi, specialmente nel primo tempo non è eresia dire che le occasioni più limpide le abbiamo avute noi, gol a parte. Però non le abbiamo sfruttate e, se lo avessimo fatto, forse la partita avrebbe preso una piega diversa. Quello è stato un passaggio cruciale. Un altro è il calo mentale che ci ha portato a quel risultato pesante. Ci siamo interrogate seriamente su questo punto. Quel risultato non è lo specchio fedele della prova, ma è evidente che non possiamo permetterci di avere mai dei cali di tensione. In ogni caso, abbiamo cercato di non perdere di vista il buono che abbiamo fatto, con l’idea di incrementarlo da ora in poi.”

Incrementarlo e farlo fruttare il più possibile, partendo più dalla consapevolezza di sé che dalla considerazione di quanto la posta in palio pesi. “La settimana è iniziata preparando la gara di Verona nella stessa maniera in abbiamo preparato tutte le altre – garantisce Crocioni – Questo non significa che ne sottovalutiamo l’importanza: al contrario, sappiamo che è uno scontro diretto fondamentale nella corsa salvezza. Noi però preferiamo sempre concentrare gli sforzi su noi stesse, cercando di essere padrone del nostro destino. L’obiettivo è quello di andare là per fare punti e abbiamo spinto, in settimana, per arrivare più che pronte a questo appuntamento.”

Ed il 2-0 dell’andata, al momento, si accomoda in un cassetto. “All’andata furono positivi sia la prestazione che il risultato. Ma non faremo l’errore di farci condizionare da quella partita. Domenica sarà tutto diverso. Noi siamo cresciute in gioco e consapevolezza, e direi anche coraggio, e loro hanno fatto altrettanto. Entrambe le squadre, inoltre, hanno modificato in parte le loro rose. No, non si può prendere come riferimento la partita di andata. Il prossimo sarà un appuntamento da vivere completamente ex novo. Sia noi che loro saremo affamate di punti salvezza. E chi avrà più fame, la spunterà.” – chiosa la centrocampista marchigiana.

Hellas Verona – San Marino Academy si gioca allo stadio “Olivieri” di Verona. Fischio d’inizio alle 14:30 e diretta streaming disponibile sulla piattaforma www.vivoazzurrotv.it.

