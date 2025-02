San Marino Academy. Femminile: via la Ternana, sotto con il Parma. Fancellu: “Lavorato con la testa giusta”

Dopo la Ternana, capolista unica dell’attuale Serie B, c’è il Parma – capolista fino alla settimana scorsa – sulla strada delle Titane. Fuor di metafora, saranno proprio Barbieri e compagne a dover fare della strada, domenica, per sfidare le Ducali nel secondo confronto stagionale. Diversamente da quanto era avvenuto in Coppa Italia, infatti, toccherà al Parma fare gli onori di casa. “Dobbiamo sicuramente tenere a mente il secondo tempo fatto con la Ternana e ripartire da lì per affrontare al meglio questa sfida – il parere di Flavia Fancellu – Sul 2-0 per le avversarie abbiamo dimostrato una grande forza mentale, che in poco tempo ci ha permesso di recuperare tutto il gap. E anche se poi il risultato non ci ha premiato, abbiamo capito una volta di più che, credendo in noi stesse, possiamo giocarcela con tutte.”

Il Parma viene dalla prima sconfitta in campionato, dopo sole vittorie. “Non c’è dubbio – prosegue Fancellu – sarà una partita molto difficile. Sia perché il Parma è una squadra forte, sia perché adesso, avendo perso la prima partita, sarà affamata di riscatto e non farà certamente l’errore di sottovalutare questo impegno. Noi però ci siamo preparate bene e abbiamo lavorato con la testa giusta, confortate, come dicevo, da quel bel secondo tempo di domenica scorsa.”

A settembre, in Coppa Italia, il Parma diede sfoggio del proprio potenziale, confermandosi poi anche in campionato. La San Marino Academy ha la possibilità di fare tesoro di quell’esperienza, contando anche sulla crescita avvenuta nel frattempo “In Coppa Italia abbiamo avuto un saggio delle loro qualità. Soprattutto il ritmo è un aspetto che ci ha colpito, ma non è l’unica dote che hanno. Hanno fisico, corsa, tecnica… insomma, sono forti. Noi però siamo cresciute rispetto ad allora. Siamo più amalgamante come gruppo e anche in campo ci troviamo e ci capiamo meglio. Siamo pronte per affrontare questa partita senza timori reverenziali, ma con la voglia di regalarci una grande domenica – conclude la 10 Titana.

Si gioca al Centro Sportivo “Il Noce”, a Noceto. Fischio d’inizio alle 14:30 e diretta disponibile su Vivo Azzurro TV.

