San Marino Academy. Giovanili: al via la stagione di cinque formazioni biancoazzurre

Campionati Nazionali

Delle cinque formazioni biancoazzurre che faranno il loro esordio nel fine settimana entrante, tre afferiscono a campionati nazionali e tutte si preparano ad impegni fuori dalle mura amiche. La Primavera 4 inizierà il suo cammino da Mantova, in un incrocio calendarizzato per domani alle 15:00. Saranno invece di scena domenica, e all’ora di pranzo, le formazioni Under 15 e Under 17, entrambe ospiti della Triestina: la prima scenderà in campo alle 12:00, la seconda alle 12.15.

Campionati Regionali e Provinciali

Ritrova il campo dopo le “vacanze estive” anche la formazione degli Under 15 Provinciali “B”, che domenica mattina farà gli onori di casa nei riguardi dell’Accademia Marignanese, attesa a Fiorentino alle 10:30. Gli Under 13 Professionisti appartengono invece al nutritissimo novero delle formazioni biancoazzurre impegnate fuori casa. In questo caso i ragazzi di Mastini saranno di scena sul campo del Modena. Si gioca sabato, con fischio d’inizio fissato alle 16:00.