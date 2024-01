San Marino Academy. Giovanili: arriva l’Inter a Domagnano, in campo anche Giovanissimi e Allievi Nazionali

SETTORE FEMMINILE

Con la prima squadra di scena a Verona ed i restanti campionati giovanili ancora fermi al palo, solo la Primavera 1 Femminile di Filippo Zaghini scenderà in campo davanti al proprio pubblico nel secondo weekend del 2024. Per le Titane un ostacolo tra i più ostici e che risponde al nome dell’Inter, attuale quinta forza del campionato ad un solo punto dal Sassuolo – occupante oggi l’ultimo slot utile all’accesso alla Finals di fine anno. In palio punti importanti anche per l’altro versante della graduatoria, che vede la San Marino Academy in corsa per la salvezza. Con quattro punti finora conquistati ed il giro di boa dietro l’angolo (la gara di domenica rappresenta l’ultima del girone di andata), le Biancazzurre scontano due lunghezze di ritardo nei confronti dalla Sampdoria – terzultima e virtualmente salva a discapito delle Titane e della Lazio, fanalino di coda.

Il Campionato Sammarinese U12 ripartirà invece l’ultimo fine settimana del mese di gennaio, per le Esordienti che tanto bene hanno fatto nella fase autunnale del torneo, durante la quale hanno chiuso al primo posto il raggruppamento di pertinenza. Sempre per il weekend del 27-28 gennaio dovrebbe riprendere anche l’attività dell’Under 15 Femminile della San Marino Academy.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

In campo tre delle quattro formazioni della San Marino Academy iscritte a campionati maschili di respiro nazionale. Fa eccezione la Primavera 4 di Nicola Cancelli, che scenderà ad Ancona per affrontare i padroni di casa al Dorico, in amichevole. Tutti in calendario per domenica, invece, gli altri incontri ufficiali. A mezzogiorno esatto toccherà all’Under 15 di Matteo Magnani, che ospiterà i coetanei della Virtus Verona all’Ezio Conti di Dogana. Il medesimo confronto, ma tra Under 17, è differito sullo stesso impianto alle ore 15:30. Salirà fino a Trento, infine, l’Under 16. I ragazzi di Vangelista saranno di scena al Claudio Prada alle 15:00 di domenica, dopo una lunga trasferta che per loro inizierà di buon’ora col trasferimento da San Marino in pullman.

Campionati regionali e provinciali

In attesa che riprenda anche l’attività degli altri tornei regionali e provinciali, solo l’Under 13 PRO affidata a Mastini è interessata da impegni ufficiali. Per tutte le altre squadre, infatti, sono programmate amichevoli in famiglia o con sparring partner del circondario. In merito agli Esordienti, la prima trasferta dell’anno è puntata su Martorano. Nel cesenate, infatti, i Titani affronteranno i Bianconeri del Cesena padrone di casa, a partire dalle ore 17:00 di sabato 13 gennaio.

SETTORE FUTSAL

Subito in campo in entrambi i campionati ai quali è iscritta, la San Marino Academy di Matteo Selva. Sabato sera si respira aria di derby alla palestra di Acquaviva, dove è atteso il Rimini U21 a partire dalle ore 21.00. La mattina seguente, invece, gli straordinari saranno garantiti sul campo del Gatteo, quando il fischio d’inizio per la sfida con la Juniores di casa è programmato non prima delle ore 10:30.

