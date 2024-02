San Marino Academy. Giovanili: beffe finali per Primavera e U21 del futsal, gli U16 pareggiano il derby in rimonta

SETTORE FEMMINILE

Finale di gara amarissimo per le ragazze della Primavera nel confronto casalingo con il Sassuolo. Dopo 18’ le Neroverdi passano in vantaggio con la conclusione ravvicinata di Girotto, lesta a raccogliere il rimbalzo del pallone dopo il palo colpito da Picchirallo. La squadra di Filippo Zaghini non ci sta e all’alba della ripresa certifica la sua buonissima prova con la staffilata dal limite dell’area di Storico che non dà scampo a Tortora. L’1-1 sembra destinato a rimanere invariato fino alla fine. Ma al 4’ di recupero, sull’ultimissimo corner concesso dal direttore di gara, Perselli indovina l’incornata che dà i tre punti al Sassuolo, senza alcuna possibilità di replica da parte delle Titane dato che, proprio sull’esultanza delle giocatrici neroverdi, l’arbitro emette i tre fischi finali. È buona la seconda, invece, per le Under 15, che riscattano la sconfitta patita in casa del Riccione superando di slancio il Ravenna Women, loro ospite domenica a Faetano. L’equilibrio domina il primo tempo, con le reti di Lozzi e Maresi per le padrone di casa e la doppietta di Brandolini per le Giallorosse. Nelle successive due frazioni le Titane prendono il largo, mandando a rete Paone, Penserini, di nuovo Lozzi e poi Alessi e Gambuti. Domenica complicata invece per le Under 12, superate in maniera netta dai pari età del Cosmos 1. La formazione afferente alla Serravalle Football Academy fa sue tutte e tre le frazioni di gioco, mandando a referto tre volte Casadei, tre volte Sensoli e una Mariotti, Valentini, Colombini e Valmaseda.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

I ragazzi della Primavera tornano a fare risultato dopo due gare. Ospite della squadra di Cancelli nell’incrocio di venerdì scorso era la Torres, ex seconda forza del girone. La sfida, giocata eccezionalmente ad Acquaviva, è terminata senza reti. Costretta ad incassare il secondo 1-4 consecutivo la formazione Under 17, padrona di casa nel match con il Vicenza. I veneti si portano sul 3-0 all’ora di gioco sfruttando la vena ispiratissima di Conzato, autore di tutte e tre le reti. Mularoni abbozza una rimonta che il Vicenza soffoca del tutto con il sigillo conclusivo apposto da Rosa. Lo stesso avversario ha la meglio a Dogana anche nel confronto Under 15. Qui la San Marino Academy viene superata in rimonta. Il gol di Raschi in avvio di ripresa illude i giovani Titani, che poi vengono ribaltati da Vencato e Tirapelle, quest’ultimo a segno nei minuti conclusivi della sfida. Un punto invece per gli Under 16, sotto con il Rimini dopo 6’ (gol di Leonardo Lombardi) ma poi bravi a riportarsi sulla linea di galleggiamento nel cuore della ripresa grazie a Berardinelli.

Campionato regionali e provinciali

Il ritorno in campo coincide con il ritorno alla vittoria per gli Under 15 provinciali di Baschetti, che si aggiudicano largamente il confronto casalingo con la Promosport. A Domagnano è 4-0 per la formazione biancoazzurra, che va in gol due volte per tempo: segnano nell’ordine Gatti, Gasperoni, Giorgetti e Maiani. La ‘prima’ del 2024 non è altrettanto lieta per gli Under 19 provinciali, superati di misura dal Bellariva Virtus, che a Dogana si fa bastare il rigore di Ancora. Sconfitta a domicilio anche per gli Under 14 a nove nella prima giornata della Poule Scudetto. C’è davvero troppo Meldola a Montegiardino: il 6-0 degli ospiti reca le firme di Pervathi (tripletta), Herghelegiu e Caspoli (doppietta). Sono sei anche i palloni che il Bologna mette nella porta degli Under 14 Professionisti, di scena fuori casa. Tesei segna la rete della bandiera dopo che i giovani Felsinei avevano messo al sicuro il successo con la doppietta di Tatani e i centri singoli di Visintainer, Frassinetti e Barbieri, oltre al rigore di Ardeni che aveva aperto le marcature dopo appena 5’. Non ci sono invece reti all’attivo per gli Under 13 Professionisti nel confronto interno con il Sassuolo. La formazione emiliana fa sue le tre prime frazioni con una produzione offensiva crescemte: prima 2-0, poi 3-0 ed infine 4-0. A reti bianche il quarto ed ultimo tempo per un complessivo 4-1 neroverde. Ritrovano il successo gli Under 14 Provinciali nella sfida interna con il Rivazzurra. Inizia in salita la mattinata dei ragazzi di Piselli dopo il rigore ospite trasformato da Gennaro. Maiola impatta l’incontro poco prima dell’intervallo, mentre la rete da tre punti la segna Frulli al 19’ della ripresa.

SETTORE FUTSAL

Come la Primavera femminile, anche gli Under 21 del futsal litigano con gli ultimissimi istanti di gara. Ospite della squadra di Selva era la Dozzese, che dopo 16’ si ritrova sotto in situazione di portiere di movimento. Chiaruzzi intercetta un tentativo di imbucata e calcia immediatamente verso la porta sguarnita, senza sbagliare mira. I Titani collezionano occasioni senza però sfruttarle, esaltando in molti casi l’abilità del portiere ospite. Al 4’ della ripresa Kasimi trova lo spiraglio per servire Vasile, che ha tempo di controllare la palla prima di battere Giannini da pochi passi. A stretto giro di posta, la botta dalla distanza di Laglia riconsegna il vantaggio ai padroni di casa. La Dozzese continua con la mossa del portiere di movimento, offrendo alla San Marino Academy delle grandi opportunità che però non vengono sfruttate. Ciò consente agli ospiti di continuare ad inseguire la rimonta, che matura tra il 49’ e il 60’. I due gol sono molto simili per fattura: c’è sempre un passaggio forte sul secondo palo ed un giocatore opportunamente appostato a cui basta un tocco leggero per gonfiare la rete. La deviazione di Et Toumi vale il 2-2, quella di Strazzari – a pochi minuti dal termine dell’incontro – il definitivo 3-2.

Campionato femminile Primavera 1, 14. giornata | San Marino Academy – Sassuolo 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio; Spataro, Giannotti (dal 46’ Benedettini), Modesti, Ghio, Lombardi, Stoico, Bruciaferri (dal 59’ Gianni), Sardo, D’Angelo, Cuciniello (dal 68’ Falvo)

A disposizione: Basile, Saruba, Penta, Ceppari, Balsimelli

Allenatore: Filippo Zaghini

SASSUOLO

Tortora; Venturelli (dal 68’ Bertola), Vargova, Petrillo, Hoxhaj (dall’86’ Dubravica), Stankova (dal 53’ Milani), Guerzoni, Pede, Girotto, Perselli, Picchirallo (dal 53’ Guglielmini)

A disposizione: Di Nallo, Nizzoli, Randazzo, Tonali

Allenatore: Davide Balugani

Arbitro: Leonardo Leorsini di Terni

Assistenti: Luca Caminati di Forlì, Gennaro Apollaro di Rimini

Ammoniti: Modesti, Stankova, Lombardi, D’Angelo

Marcatori: 18’ Girotto, 51’ Stoico, 90+4’ Perselli

Campionato maschile Primavera 4, 14. giornata | San Marino Academy – Torres 0-0

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; F. Ciacci, Riccardi (dall’85’ Biondi), Vernazzaro, M. Ciacci, Medri, Gasperoni (dal 67’ Valli Casadei), Cervellini (dal 67’ Yazici), Moretti (dall’85’ Della Balda), Righi, Ricci (dal 76’ Celli)

A disposizione: Chiarabini, Renzi, Muratori, J. Casadei

Allenatore: Nicola Cancelli

TORRES

Petricciolo; Minelli, Dieni, Secci (dal 46’ Mura), Ruggiu, Mudadu, Del Giudice, Deriu (dal 65’ Serra), Luiu (dal 46’ Alberti), Solinas, Leso (dall’88’ Peru)

A disposizione: Tedde, Biasiato, Demontis

Allenatore: Marco Sanna

Arbitro: Federico Danielli di Bologna

Assistenti: Erik Giorgi e Reza Ameri di Rimini

Ammoniti: Riccardi, Deriu, Alberti, Vernazzaro

Campionato Under 17 Serie C, 18. giornata | San Marino Academy L.R. Vicenza 1-4

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marani, Marinucci, Manzi, Giorgi (dal 59’ Mularoni), Battistoni, Bindi, Zavoli (dal 59’ Pasolini), Della Balda, Dell’Amore (dal 78’ P. Valentini), Protti (dal 59’ F. Valentini)

A disposizione: M. Baldacci, Forcellini

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

L.R. VICENZA

Zanella; Munari (dal 56’ Binotto), Viviani, Bigarella, Rosa (dal 77’ Gesuà Sive), Zaghetto (dal 77’ Russo), Gashi, Cortese (dal 65’ Castellan), Picardi (dal 77’ Borrelli), Tirapelle (dal 56’ Ciatto), Conzato (dal 65’ Blal)

A disposizione: Mocanu, Poier

Allenatore: Guido Belardinelli

Arbitro: Leonardo Alberani di Ravenna

Assistenti: Ashir Ajdinovski e Christian Ballardini di Ravenna

Ammoniti: Binotto

Marcatori: 49’, 51’ e 59’ Conzato, 66’ Mularoni, 73’ Rosa

Campionato Under 16 Serie C, 14. giornata | San Marino Academy – Rimini 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Colombini, Delvecchio (dal 65’ Giordani), Pennacchini (dal 41’ Berardinelli), Montali, Mirchev (dal 41’ Guidi), Podeschi, Deronjic, Tamagnini (dal 63’ Markaj), Meloni, Molinari (dal 41’ Canarezza)

A disposizione: Conti, Tani, Baldazzi, Giulianelli

Allenatore: Andrea Vangelista

RIMINI

Perazzi; Manzi, Foschi, N. Lombardi, L. Lombardi, Zammarchi, Romualdi (dal 65’ Cristiani), Nava, Grassi, Eco (dal 65’ Molfetta), Di Pollina (dal 55’ L. Cenci)

A disposizione: Savoretti, Ramja, Badioni, Mataj

Allenatore: Filippo Masolini

Arbitro: Tommaso Fanucci di Forlì

Assistenti: Giovanni Giliberti e Ruben Tullio di Forlì

Ammoniti: Montali

Marcatori: 6’ L. Lombardi, 57’ Berardinelli

Campionato Under 15 Serie C, 18. giornata | San Marino Academy – L.R. Vicenza 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Zavoli (dal 79’ Guidi), Battazza, Tombini, Muccioli, Giuccioli, Carloni (dal 68’ Valentini), Cervellini (dal 79’ Berardi), Raschi, Ciacci, Partisani

A disposizione: Canarecci, Forte, Gheno, Balsimelli, Amoretti

Allenatore: Matteo Magnani

L.R. VICENZA

Bau; Zanetti (dal 41’ Castiglion), Vettoretto (dal 69’ Marin), Pan (dal 34’ Kafi), Zanon (dal 69’ Bizzotto), Palmisano, Vencato, Cazzaro, Tirapelle, Di Benedetto, Finco

A disposizione: Scialpi, Manzo

Allenatore: Devis Fabi

Arbitro: Davide Allkanjari di Rimini

Assistenti: Pasquale Marchica di Bologna, Gioele Cacchi di Cesena

Marcatori: 42’ Raschi, 59’ Vencato, 77’ Tirapelle

