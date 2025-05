San Marino Academy. Giovanili: c’è la capolista sull’agenda degli Under 19 del futsal 

SETTORE FEMMINILE

Le ragazze della Primavera sono in serie aperta da otto gare, le ultime tre delle quali si sono risolte con l’acquisizione della piena posta. Questo ha consentito al gruppo di Giacomo Piva di accorciare rispetto alla coppia di testa – formata da Lazio e Cesena – e di mettere margine tra sé e le inseguitrici. Una di esse la Ternana, avversaria delle Biancoazzurre nel match della 14° giornata di campionato, in programma a Domagnano sabato alle 14:30. Inutile dire che i pensieri di Terenzi e compagne sono rivolti alla quarta vittoria consecutiva, il che schiuderebbe ad una prospettiva “golosa” come quella di ridurre ad una le lunghezze di ritardo dal Cesena, formazione attesa dal turno di riposo. Niente impegni ufficiali per Under 15 e Under 17. In campo invece le Under 12 per la terza giornata della Fase Primaverile. Davanti alle giovanissime Titane, sabato alle 15:00, ci sarà la Juvenes-Dogana. Teatro della sfida, il campo di Falciano.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Sarà esclusivamente casalingo il programma delle formazioni iscritte ai campionati nazionali. In ordine temporale si parte dalla Primavera, reduce dallo 0-0 domestico con il Sestri Levante e chiamata nuovamente a fare gli onori di casa in occasione della sfida della 16° giornata di campionato. Avversari di giornata dei ragazzi di Cancelli saranno i pari età del Giana Erminio, attesi allo stadio Ezio Conti di Dogana sabato alle 14:30. Domenicali invece gli impegni delle altre tre formazioni afferenti ai campionati di Serie C. Dopo il turno di riposo si preparano a tornare in campo gli Under 16 di Bonesso, che per l’occasione si spostano allo stadio Crescentini di Fiorentino, sede del derby con il Rimini (ore 10:30). Sempre al mattino della domenica scenderanno in campo gli Under 15, che proprio da una gara contro il Rimini provengono e che stavolta incroceranno i tacchetti con il Legnago Salus, ospite dei ragazzi di Vanni a Dogana (ore 11:30). Infine, sempre in ordine temporale, vengono gli Under 17, bramosi di ritornare a macinare punti dopo la battuta di arresto rimediata allo stadio Romeo Neri di Rimini. Naturalmente c’è il Legnago Salus anche sull’agenda dei ragazzi di Di Maio, loro impegnati alla domenica pomeriggio (ore 14:30) sempre all’Ezio Conti di Dogana.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Riposate menti e gambe dopo le fatiche – molto più che fruttifere – del girone di Coppa Inverno, sono pronti a riprendere il percorso di campionato gli Under 16 Interprovinciali, che per la 10° giornata saranno in visita alla Promosport (domenica, ore 10:30). Fuori casa anche le due formazioni degli Under 14 Provinciali, entrambe opposte al Riccione. I ragazzi di Piselli se la vedranno con la squadra “B”, che farà gli onori di casa domenica alle 10:30; quelli di Valentini, invece, con il Riccione “A”, anche in questo caso padrone di casa ma al sabato, segnatamente alle 15:00. Sempre in tema di gare esterne, gli Under 15 Provinciali di Baschetti saranno ospiti dell’Accademia Marignanese (sabato, ore 15:00), mentre gli Esordienti “A” hanno fatto il proprio debutto nel 2025 impattando 3-3, mercoledì scorso, sul campo dello Young Santarcangelo. In gol Mirchev nel primo tempo, finito comunque appannaggio del Clementini (3-1); il riscatto sammarinese della seconda frazione (2-0, con reti di Zanotti e Bianchi) ha fatto da anticamera a due pareggi a reti bianche negli ultimi due tempi di gioco. Gli Esordienti “B” inizieranno il nuovo cammino sabato a Montegiardino contro il Victoria (ore 15:30). Lo stesso campo di gioco ospiterà, in via eccezionale, anche la gara degli Under 13 Professionisti contro il Parma (domenica, ore 11:30), che sarà naturalmente anche l’avversario degli Under 14 Professionisti, loro chiamati a fare gli onori di casa, come di consueto, a Montecchio (domenica, ore 11:15). Salendo di età, gli Under 17 Provinciali riceveranno a Domagnano la Dea Rimini (domenica, ore 10:30), mentre gli Under 18 Regionali cercheranno di riscattare il finale-beffa di San Mauro Pascoli sfidando ad Acquaviva il San Donato. In questo caso il fischio d’inizio verrà emesso sabato alle 15:00.

SETTORE FUTSAL

Non è bastato il vantaggio del fattore campo, agli Under 15, per ottenere un risultato amico contro il Reno Molinella, che ieri si è imposto 9-3 sui giovani Titani rendendo vane le reti di questi ultimi a firma di Achilli (doppietta) e Bonifazi. Gli stessi Under 15 hanno in agenda altri due incontri, e piuttosto ravvicinati tra loro. Si parte lunedì con il recupero della gara dell’11° giornata contro l’Osteria Grande (Acquaviva, ore 17:15) e si prosegue il giovedì successivo con la trasferta sul campo del Sanpa Imola (ore 18:15), valevole per la 14° giornata del torneo. Gli Under 19 saranno invece impegnati domenica alle 16:00 in casa dell’Olimpia Regium, attuale capolista del Girone F.

Ufficio Stampa