San Marino Academy. Giovanili: domenica piena per i ragazzi del futsal, U13 Professionisti alla prova Sassuolo

SETTORE FEMMINILE

Archiviata la trasferta di Roma con un 3-3 piuttosto stretto, le ragazze della Primavera sono pronte a procacciarsi un riscatto nel match casalingo con l’Arezzo, altra formazione non troppo distante in classifica ma reduce dalla vittoria contro il Sassuolo. Al gruppo di Zaghini il compito di trasformare il rammarico della passata domenica in energia positiva, oltre che in voglia di centrare il primo successo stagionale. Si gioca domenica a Domagnano, con fischio d’inizio fissato alle 14:30. In cerca di riscossa anche le Under 15, impegnate per il secondo week-end consecutivo con il Riccione, anche se questa volta nella sua versione “B”. Le rivierasche sono attese dalla San Marino Academy – in cerca di un successo che manca dalla prima giornata – domenica alle 10:30. Si gioca a Faetano. Solo vittorie nel tratto di strada compiuto dalle Under 17, che non possono che puntare a confermare se stesse. Il sesto impegno delle ragazze di Piva risponde al nome di Fossolo 76, padrone di casa nel confronto che andrà in scena a Bologna sabato alle 17:30. Intendono continuare a prolungare il proprio momento di grande ispirazione anche le Under 12, prossime ad affrontare il Cailungo Bianco nella 7° giornata del Campionato Sammarinese. In questo caso si gioca a Falciano; palla al centro alle 15:00 di sabato.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

In campo nel fine settimana solo la formazione Under 16, stanti i turni di riposo di Under 15 e Under 17 e la sosta del campionato Primavera 4. La squadra di Vangelista si spingerà fino in Veneto, dove farà visita al Padova. La gara si disputerà domenica a partire dalle 15:00.

Campionati regionali e provinciali

Il fine settimana delle formazioni giovanili battenti bandiera biancoazzurra avrà di fatto inizio oggi con l’impegno degli Esordienti Provinciali “B”, attesi dal River Delfini alle 15:00. I compagni della formazione “A” faranno invece gli onori di casa nei confronti dell’A.S.A.R., attesa a Montegiardino domenica alle 10:00. Gli Under 13 Professionisti saranno a loro volta impegnati in casa, segnatamente a Fiorentino, dove domenica (ore 11:00) riceveranno il Sassuolo. Gli Under 14 Professionisti si preparano invece alla trasferta di Modena: anche in questo caso si gioca domenica, ma il fischio d’inizio è anticipato alle 10:30. C’è la Polisportiva Stella sulla strada degli Under 15 Provinciali di Baschetti, intenzionati a prolungare il loro momento di forma. La squadra riminese attende i giovani Titani domenica alle 10:30. Contemporaneo il kick-off della gara degli Under 15 Provinciali di Valentini, che di recente hanno interrotto la mini-striscia negativa e che quindi sono a caccia di conferme. Il teatro della sfida, in questo caso, è il campo di Domagnano e l’avversario la Sanges.

In casa anche gli Under 14 Provinciali, impegnati eccezionalmente sul campo di Dogana per la sfida di domenica (ore 10:30) contro il River Delfini. Giovedì 23 i compagni della formazione a nove riceveranno a Montegiardino la Polisportiva Garden per la gara delll’8° di campionato. Salendo di età, gli Allievi Provinciali di Zanotti si apprestano a far visita al Tropical Coriano, che li attende domenica alle 10:30. Gli Under 19 Provinciali di Venerucci sono invece prossimi ad ospitare la Promosport. In questo caso si gioca al sabato ed il fischio d’inizio verrà emesso alle 15:00.

SETTORE FUTSAL

Un week-end di soli risultati utili alle spalle e la voglia di confermarsi, e possibilmente di migliorarsi. I ragazzi del futsal si preparano ad una domenica “full” dal punto di vista degli impegni di campionato. Si parte al mattino con il torneo Under 21: qui la squadra di Matteo Selva farà gli onori di casa nei confronti dell’Osteria Grande, con l’intento di allungare la striscia positiva che i Titani hanno inaugurato due gare fa. Si gioca alle 10:30. Nel pomeriggio si parlerà invece di campionato Under 19. Centrata la prima vittoria, la formazione biancoazzurra ha voglia di fare il bis, ma il menu prevede una delicata trasferta bolognese. L’avversario di giornata sarà l’Aposa, meglio posizionato in classifica rispetto alla San Marino Academy ma pur sempre a tiro di vittoria. Palla al centro alle 15:00.

