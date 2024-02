San Marino Academy. Giovanili: doppio impegno settimanale per U15 Provinciali “B” e U21 del futsal

SETTORE FEMMINILE

All’orizzonte il secondo impegno casalingo consecutivo per le Under 15, che dopo il successo ottenuto sul Ravenna puntano a ripetersi nel match di domenica prossima contro il Cesena “B”, ospite delle giovani Titane di Del Mastro alle 10:30 a Faetano. Chi cerca un riscatto è invece la formazione Primavera. La squadra di Zaghini ha il compito di in carica positiva la delusione per il gol-partita subìto in extremis contro il Sassuolo. Sarà l’Hellas Verona a fare gli onori di casa in un confronto anticipato alle 17:30 del sabato. Le ragazze Under 12 saranno in campo domenica mattina per la 3° giornata della Fase Primaverile. Sulla loro strada si parerà la Folgore 1, per un incontro che andrà in scena ad Acquaviva a partire dalle ore 11:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Il campionato Under 16 è in sosta e dunque si riduce di una unità il programma settimanale delle squadre nazionali impegnate in gare da tre punti. Under 17 e Under 15 saranno in visita al Trento per un doppio confronto dall’identico orario di inizio: le 13:00 di domenica. Dopo la parentesi al venerdì, torna di scena al sabato la formazione Primavera, attesa da quel Pontedera che è dirimpettaio di classifica dei ragazzi di Cancelli con tre lunghezze di ritardo. Si gioca alle 14.30.

Campionati regionali e provinciali

Due gare programmate tra i confini sammarinesi fanno da eccezioni in un fine settimana dominato dalle trasferte. Il riferimento è alle gare degli Under 15 Provinciali “B” e degli Under 14 Professionisti. I secondi, domenica, si riceveranno a Montecchio la Reggiana, per un match il cui fischio d’inizio è fissato alle 11:00. I primi si preparano ad affrontare il secondo impegno all’interno della stessa settimana. Lunedì, infatti, i ragazzi di Valentini erano ospiti del Verucchio, che ha avuto la meglio per 2-1 con doppietta di Mosconi contro la rete sammarinese a firma di Guidi, autore del provvisorio vantaggio ospite. Domenica questa stessa squadra riceverà a Domagnano la Vis Novafeltria; fischio d’inizio previsto per le 10:30. Ha giocato in settimana – segnatamente, ieri – anche la formazione degli Esordienti Provinciali “B”. La ‘prima’ nella Fase Primaverile ha detto bene ai ragazzi di Campagna, che si sono imposti complessivamente per 3-2 rispetto ai pari età del Corpolò: la seconda frazione è andata a questi ultimi (2-0) dopo la vittoria sammarinese della prima a firma di Petreti. A reti bianche il terzo tempo, mentre il quarto ha visto una nuova vittoria della San Marino Academy grazie all’acuto di Grandoni. Oggi alle 15:30 anche gli Esordienti “A” fanno il loro debutto nella Fase Primaverile. Come la gara dei compagni, pure quella dei ragazzi di Astolfi sarà esterna. È il Bellaria Igea Marina ad attendere i giovani Biancoazzurri. Gli Under 13 Professionisti di Mastini sabato faranno visita al Fiorenzuola (ore 16:30), mentre gli Under 19 Provinciali saranno impegnati – sempre sabato – sul campo dello Young Santarcangelo (ore 15:00). Le altre due gare esterne del fine settimana – tra quelle afferenti al calcio giovanile maschile – riguardano gli Under 15 Provinciali “A” e gli Under 14 Provinciali. Entrambe vengono da una vittoria e sono dunque alla ricerca di conferme. I ragazzi di Baschetti giocheranno sabato in casa dell’Alta Valconca (ore 16:00), quelli di Piselli domenica in casa del Riccione (ore 10:30).

SETTORE FUTSAL

Due impegni nel giro di due giorni per gli Under 21 del futsal, determinati a cancellare nella maniera più netta e veloce possibile l’amaro finale di gara con la Dozzese. Venerdì sera la formazione di Selva sarà impegnata nel recupero della sfida contro il Villafontana, atteso al Campo Don Pippo alle 21:00. Domenica mattina sarà invece il Città del Rubicone a fare gli onori di casa per la 16° di campionato. In questo caso la palla verrà messa al centro alle ore 11:00.

Ufficio Stampa