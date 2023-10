San Marino Academy. Giovanili: gli U15 di Valentini restano a punteggio pieno, torna in campo la Primavera 4

SETTORE FEMMINILE

Le ragazze della Primavera ritrovano il campo di casa per l’impegno della 4° giornata, che le vedrà opposte all’Hellas Verona. Si gioca a Domagnano domenica alle 15:00, con diretta disponibile su Titani.TV. Sarà trasmessa in diretta, e con telecronaca integrale, anche la gara casalinga delle Under 17. In questo caso le Titane allenate da Giacomo Piva giocheranno domani, con l’obiettivo di dare seguito alla partenza sprint che le ha viste vincenti – e soprattutto molto ispirate sottoporta, oltre che perfettamente impermeabili in difesa – nelle prime due uscite stagionali. Anche in questo caso sarà il campo di Domagnano il teatro della sfida. E anche qui la diretta sarà disponibile su Titani.TV.

A caccia di un pronto riscatto le Under 15 dopo la sconfitta di misura patita nel turno precedente. Le giovani Biancoazzurre saranno in visita alla S.PA.L., domani, con fischio d’inizio fissato alle 17:30. Impegnate domani anche le Under 12, in campo per la 3° giornata del Campionato Sammarinese. L’avversaria della giovanissime Titane sarà la Folgore, con cui incroceranno gli scarpini a Faetano a partire dalle ore 15:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Tornano in campo dopo la mini sosta i ragazzi della Primavera, più che mai desiderosi di dare seguito alla vittoria conquistata in Sardegna sul campo della Torres. Stavolta l’avversario dei ragazzi di Cancelli è toscano: sarà il Pontedera a far loro visita domani in quel di Dogana. Si gioca alle 15:00. Tutte alla domenica e tutte all’ora di pranzo, invece, le gare delle altre tre formazioni impegnate in campionati nazionali. Gli Under 17 e gli Under 15 saranno di scena sul campo del Legnago Salus, mentre gli Under 16 faranno gli onori di casa nei confronti della S.PA.L., a Dogana. In tutti e tre i casi il fischio d’inizio sarà emesso alle 12:00.

Campionati regionali e provinciali

Terza vittoria su tre per gli Under 15 di Valentini, che in settimana hanno recuperato il match della seconda giornata contro il San Vito. La gara di Acquaviva è iniziata in salita per i giovani Titani, colpiti a freddo da Batista. Ma poi il vento è cambiato. Gnola e De Guarrini hanno pensato a ribaltare le sorti della gara prima del fischio di fine primo tempo, mentre le reti che hanno puntellato il successo biancoazzurro le hanno siglate Bacciocchi e Salvati nella ripresa. Domenica i ragazzi di Valentini saranno di nuovo in campo per la quarta giornata di campionato, stavolta in trasferta. Sarà la Vis Novafeltria a fare gli onori di casa nella sfida che avrà inizio alle 10:30. Alla stessa ora saranno in campo anche gli Under 15 di Baschetti, desiderosi di dare seguito alla bella vittoria centrata nel turno scorso. In questo caso il teatro della sfida sarà il campo di Domagnano; gli avversari, i pari età dell’Alta Valconca. Sempre alle 10:30 di domenica toccherà anche agli Under 14 di Piselli, opposti a Fiorentino al Victoria. Restando nella medesima fascia di età, lunedì sarà la volta degli Under 14 a nove, che faranno visita allo Sporting Club Vallesavio per la sfida programmata alle 17:00.

Tanta voglia di prolungare il momento positivo per gli Under 19 Provinciali di Venerucci, che dopo le due vittorie consecutive cercano conferme sul campo del Victoria, che sfideranno domani a partire dalle 15:00. All’opposto, gli Under 17 Provinciali di Zanotti cercano i primi punti stagionali sul campo del Real San Clemente, che li attende alle 15:30 di domani. Le due formazioni dei “Professionisti” vedranno il neroverde del Sassuolo nei rispettivi impegni del fine settimana. Gli Under 13 ospiteranno a Fiorentino i pari età emiliani, mentre gli Under 14 saranno ospiti. In entrambi i casi il fischio d’inizio sarà emesso alle 11:00 di domenica. Secondo impegno di campionato per gi Esordienti Provinciali “B”, attesi domani dal Bellaria Igea Marina (ore 15:30), mentre i compagni della formazione “A” dovranno attendere fino a lunedì per disputare l’incontro della 3° giornata, esterno anche nel loro caso. Teatro della sfida, il campo del Rivazzurra; palla al centro alle 18.15.

SETTORE FUTSAL

Week-end di riposo per i ragazzi del futsal.

