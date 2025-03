San Marino Academy. Giovanili: gli U15 Provinciali “A” mettono la terza, tornano al successo gli U17 di Bonesso

SETTORE FEMMINILE

Nel campionato Primavera 1, la Juventus passa d’autorità a Domagnano sfruttando la vena particolarmente ispirata di Ginevra Moretti, autrice di quattro delle sei marcature bianconere. Il vantaggio però è di Gallina, che va in gol poco oltre la mezz’ora realizzando un facile tap-in sottoporta. Fino a quel momento le occasioni migliori della gara erano state della San Marino Academy. Al 23’ Sardo e Lombardi avevano mancato di un nulla l’appuntamento con il pallone sapientemente scodellato in area da D’Angelo. Soprattutto, al 25’ Sardo aveva messo Cuciniello davanti al portiere bianconero, scavalcato con un tocco sotto terminato solo leggermente fuori bersaglio. Dopo l’1-0 Juve, le Titane costruiscono immediatamente una grande opportunità di pareggio. Larga parte del merito è di Stoico, il cui tiro da fuori area sembra destinato a ‘morire’ all’incrocio, non fosse per Mustafic che con un volo spettacolare spedisce la palla in angolo. La Juve risponde con la traversa di Moretti su calcio d’angolo. Poco dopo, la numero 9 non sbaglia al cospetto di Gallesio su assist al bacio di Bellagente. Prima dell’intervallo Moretti realizzerebbe anche il 3-0, ma la bandierina alzata dell’assistente cancella l’esultanza della centravanti ospite. In avvio di ripresa la conclusione volante di Copelli (assist di Moretti) regala alla Juventus il tris, che diventa poker una decina di minuti dopo con il colpo di testa di Moretti su traversone di Bellagente. Altre due incornate vincenti di Moretti tra il 71’ e il 76’ fissano il risultato sul definitivo 6-0.

In salsa agrodolce il doppio impegno ravvicinato delle Under 12, che giovedì scorso hanno regolato complessivamente 7-1 i pari età del Faetano/San Giovanni aggiudicandosi tutte e tre le frazioni di gioco. È 1-0 nel primo tempo grazie all’acuto di Serena Forcellini. Segnano invece Giada Brocculi, Rebecca Magalotti, Michelle Andreini e Aida D’Angeli nel 4-1 del secondo tempo, che vede a referto anche Raschi sul fronte del Faetano/San Giovanni. Porta nuovamente inviolata per le giovanissime Titane nel terzo tempo, chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Aida D’Angeli e Serena Forcellini. Va invece alla Virtus il confronto della 5° giornata giocato domenica. Le Titane non trovano la via del gol in nessuna delle tre frazioni. In casa Virtus è Chiaruzzi l’autore di tutte e quattro le marcature: il primo tempo termina 1-0, il secondo 2-0 ed il terzo 1-0. Rinviata per nebbia la gara delle Under 15 in casa della S.P.A.L.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Gli Under 17 ritrovano un vittoria che mancava dall’8° giornata. A cadere sotto i colpi della squadra di Bonesso, a Dogana, è il Legnago Salus, che si era aggiudicato il confronto d’andata ma che ieri è stato costretto ad arrendersi alle reti di Protti e Filippo Valentini, giunte rispettivamente al tramonto del primo e del secondo tempo. La S.P.A.L. impone invece largamente il fattore campo agli Under 16 di Vangelista: nel 5-0 segnano Berti, Straforini, Desiderato, Ruffino e Annovi. Nel match del sabato, disputato sempre a Dogana, il Legnago supera 2-1 gli Under 15. Tutte le reti arrivano nel secondo tempo: Zoccatelli e Vaccari (su rigore) co-firmano il 2-0 ospite, mitigato nel recupero dalla rete di Marra.

Campionati regionali e provinciali

Non si fermano gli Under 15 Provinciali “A”. Il terzo successo consecutivo dei ragazzi di Baschetti matura in casa con il Misano, messo a distanza di sicurezza già nel primo tempo grazie ai centri di Gasperoni e Maiani. Gritti e nuovamente Maiani rincarano la dose nella prima parte della ripresa, prima che il Misano tenti una risalita con Falcinelli, Canade e Carnevale. La riduzione repentina del vantaggio non fa sbandare i giovani Titani, abili a mettere in sicurezza i tre punti con il sigillo conclusivo – dal dischetto del rigore – di Gritti. Nel Girone B, si impone invece lo Young Santarcangelo nei riguardi degli Under 15 di Valentini, piegati dall’unica rete a firma di Protti. Salendo di età, gli Under 19 Provinciali centrano la prima vittoria nel 2024 e lo fanno fuori dalle mura amiche. Nicolini e Ciacci infilano la porta del San Lorenzo nel primo tempo; Nanni risponde a ripresa inoltrata, rimettendo in discussione un verdetto che Semperlotti protegge a 10’ dal termine con l’acuto del definitivo 3-1. Prima piena esultanza nell’anno nuovo anche per gli Under 17 Provinciali, pure loro corsari in casa altrui. La Stella viene piegata 7-3 dai ragazzi di Zanotti, che aprono i rubinetti del gol già al 5’ con Burioni, raggiunto nel tabellino da Ugolini e da Coletta. Nel mezzo, il punto del momentaneo 2-1 a firma di Di Sarno. La doppietta di Annibali, che matura negli ultimi 6’ del primo tempo, riequilibra una situazione che torna a tingersi prepotentemente di biancoazzurro nella ripresa, quando segnano Pasquali, due volte Burioni e, nel recupero, Mattei. Gli Under 14 Provinciali riscattano pienamente la sconfitta del turno precedente imponendo un larghissimo 8-2 al Rivazzurra “B”. Dopo appena 1’ i Titani sono già avanti con Achilli. Michelotti e Montanari ampliano un divario che il Rivazzurra riesce ad assottigliare nell’ultima parte di primo tempo con Gennaro. Muccioli, Amati, Borgelli, Achilli e Liotta mettono definitivamente il sale sulla coda alla formazione rivierasca, che nella ripresa non riesce ad arginare l’ondata avversaria ma solo a rendere un po’ meno amaro il passivo con il gol di Valmaggi. Non arrivano ancora punti per gli Under 14 a nove nel secondo e nel terzo impegno della Poule Scudetto. Giovedì scorso il Fratta ha imposto largamente il fattore campo, superando i giovani Titani per 6-0, effetto del poker di Chiadini e della doppietta di Guarini. Sabato era stata invece la San Marino Academy a trovare il vantaggio nel confronto con la Fornace Zarattini: l’1-0 di Guerra viene però ribaltato dalle reti di Bartoletti e Zanmarchi.

Non va meglio agli Under 14 Professionisti il casa del Sassuolo, che scrive un 4-0 frutto delle marcature di Matera, Santomo, Volante e Saporito. Gli Under 13 Professionisti facevano invece gli onori di casa nei confronti della S.P.A.L., che si impone complessivamente 4-1 vincendo tre frazioni di gioco su quattro. Dopo l’1-0 del primo tempo, i Titani riescono ad impattare 1-1 nel secondo mandando a segno Baldacci. Ferraresi inesorabili ed impermeabili, invece, nelle restanti due frazioni, chiuse sul 3-0 e sul 2-0. Le due formazioni degli Esordienti Provinciali incappano nelle prime sconfitte dall’inizio della Fase Primaverile, entrambe casalinghe ed entrambe per 3-2. La squadra “A” – che ospitava il River Delfini – dopo lo 0-0 del primo tempo vince 1-0 nel secondo (a segno Grandoni) salvo cedere con il medesimo punteggio nelle due frazioni restanti. Inizia invece con un successo (1-0, gol di Maggiore) il confronto della squadra “B” con la Sanges. Confronto che i riminesi però portano dalla propria parte aggiudicandosi la seconda (2-1, gol di Console) e la quarta frazione (2-1, gol di Console). Nel mezzo, l’1-1 del terzo tempo con rete sammarinese a firma di Celli.

Campionato femminile Primavera 1, 16. giornata | San Marino Academy – Juventus Women 0-6

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio (dal 46′ Basile), Spataro, Benedettini (dal 72′ Saruba), Modesti, Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico (dal 62′ Falvo), Sardo, D’Angelo (dal 72′ Terenzi), Cuciniello (dal 62′ Bruciaferri)

A disposizione: Giannotti, Gianni, Ceppari, Penta

Allenatore: Filippo Zaghini

JUVENTUS WOMEN

Mustafic, Casella (dal 60′ Tosello), La Greca, Pelgander, Cocino, Gallo (dal 46′ Bertora), Berveglieri, Gallina (dal 60′ Termentini), Moretti, Ferraresi (dal 45+3’ Copelli) Bellagente (dall’82′ Nava)

A disposizione: Verano, Davico, Boveri, Mounecif

Allenatore: Matteo Scarpa

Arbitro: Leonardo Salvatori di Macerata

Assistenti: Arli Veli di Pisa, Paolo Roselli di Avellino

Ammoniti: Gallo, Modesti

Marcatori: 34’ Gallina, 40’, 67’ 71’ e 76’ Moretti, 57’ Copelli

Campionato Under 17 Serie C, 20. giornata | San Marino Academy – Legnago Salus 2-0

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marani, Bindi (dal 73’ F. Valentini), Manzi, Marinucci, Battistoni, Forcellini (dal 90+3’ Giorgetti), Pasolini (dal 73’ Zavoli), Della Balda (dal 90+3’ P. Valentini), Dell’Amore, Protti (dal 77’ Giorgi)

A disposizione: Baldacci, Mularoni

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

LEGNAGO SALUS

Danese; Marini (dall’85’ Aleante), Elezaj (dall’85’ Sakyi), Bellini (dall’85’ Arasi), Furlani, Tonica, Battistara, Travaglini (dal 52’ Zanini), Nidjeli (dal 52’ Filippini), Mosele (dall’85’ Garbi), Banse (dal 64’ Giuliari)

A disposizione: Artioli, Della Mura

Allenatore: Gianluca Menegon

Arbitro: Marco Luca Crociani di Cesena

Assistenti: Federico Corona di Rimini, Pietro Pio Izzo di Faenza

Ammoniti: Battistoni, Manzi, Pasolini

Marcatori: 39’ Protti, 81’ F. Valentini

Campionato Under 16 Serie C, 15. giornata | S.P.A.L. – San Marino Academy 5-0

S.P.A.L.

Maran; Osti (dal 75’ Trio), Milazzo (dal 41’ Annovi), Karim, Dattilo, Falcinelli (dal 70’ Zanelli), Ruffino (dal 55’ Zucchini), Leoni (dal 55’ Della Rocca), Berti (dal 41’ Donattini), Desiderato (dal 55’ Bonetti), Straforini

A disposizione: Doronzo, Roda

Allenatore: Daniele Buriani

SAN MARINO ACADEMY

Conti; Delvecchio, Colombini, Pennacchini (dal 70’ Markaj), Zavoli (dal 63’ Tani), Berardinelli (dal 55’ Giordani), Podeschi (dal 41’ Molinari), Meloni, Tamagnini (dal 70’ Raschi), Canarezza (dal 41’ Grandoni), Guidi (dal 63’ Baldazzi)

A disposizione: Cenci, Montali

Allenatore: Andrea Vangelista

Arbitro: Alessio Krolikowski di Modena

Assistenti: Michele Borsato e Abdelrahman Shaban Abdou Hussein di Ferrara

Ammoniti: Donattini

Marcatori: 4’ Berti, 33’ Straforini, 40’ Desiderato, 76’ Ruffino, 78’ Annovi

Campionato Under 15 Serie C, 20. giornata | San Marino Academy – Legnago Salus 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Zavoli (dall’80’ Berardi), Battazza, Tombini, Muccioli, Giuccioli, Carloni (dal 67’ Forte), Cervellini (dal 60’ Cika), Raschi (dal 67’ Marra), Ciacci (dal 60’ Valentini), Partisani (dall’80’ Guidi)

A disposizione: Canarecci, Pala, Amoretti

Allenatore: Matteo Magnani

LEGNAGO SALUS

Brombin; Rizzo (dal 41’ Bonini), Buttarello, Vaccari, Cantisani, Zoccatelli, Cavazza (dal 64’ Scarpignato), Ferrigato, Bergamini, Casalini, Vitalone (dal 67’ Abourrosse)

A disposizione: Mancuso, Fortino, Frison, Ciobotaru, Montagnana, Patrese

Allenatore: Paolo Tinelli

Arbitro: Pierfrancesco Rossi di Forlì

Assistenti: Simone Cancello di Imola, Lorenzo Pieri di Cesena

Ammoniti: Cantisani

Marcatori: 61’ Zoccatelli, 77’ rig. Vaccari, 80+5’ Marra

