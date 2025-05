San Marino Academy. Giovanili: gli U15 vincono in inferiorità numerica; pari in rimonta per U17 e Primavera 4

SETTORE FEMMINILE

Le Under 15 chiudono in bellezza il percorso di campionato superando di slancio il Fossolo 76 nel recupero della sesta giornata. A Bologna finisce 6-0, con tripletta di Giulia Penserini, doppietta di Greta Paone e rete di Emma Lozzi. Un’ottima domenica di campionato anche per le Under 12, che si aggiudicano due frazioni su tre del confronto con i pari età del Faetano/San Giovanni. Dopo lo 0-0 del primo tempo, le giovanissime Titane si impongono di misura sia nel secondo (con autorete di Maroncelli) sia nel terzo, mandando a referto, in quest’ultimo caso, Giorgia Castello.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

L’ultima casalinga della formazione Primavera si risolve con un buon pari in rimonta. Il Trento sblocca l’incontro di Dogana al 10’ con Puzic; i ragazzi di Cancelli impattano a 3’ dal 90’ con il rigore trasformato da Muratori. Esce il segno ‘X’ anche dalla gara degli Under 17, ospiti del Fiorenzuola. Anche qui il punto arriva a seguito di una rimonta, ma più “profonda” rispetto a quella dei compagni della Primavera. Il Fiorenzuola si porta infatti provvisoriamente sul 2-0 grazie al rigore di Ibraj nel primo tempo e all’acuto di Panigada in avvio di ripresa. La formazione di Bonesso tuttavia si riorganizza e, scavallata l’ora di gioco, riesce a risalire tutta la china. Per farlo impiega meno di un quarto d’ora: è il 62’ quando Giorgi accorcia le distanza, il 74’ quando Battistoni fissa il punteggio sul definitivo 2-2. È vittoria invece per i ragazzi dell’Under 15, sempre in casa del Fiorenzuola. Qui non c’è una rimonta ma c’è un successo centrato a discapito di una cospicua porzione di gara giocata in inferiorità numerica. È il 58’ quando a Pala viene mostrato il cartellino rosso. A quel punto della gara il Fiorenzuola aveva appena impattato, con Manella, l’1-0 sammarinese realizzato da Ciacci al tramonto del primo tempo. I giovani Titani però non si fanno condizionare negativamente dall’episodio, anzi mettono sul campo una reazione che li conduce al 2-1 di Marra, risultato che sarà confermato al fischio di chiusura. Troppo Cesena invece per gli Under 16: la squadra bianconera espugna l’Ezio Conti con un netto 6-0, frutto della doppietta di Moretti e delle reti di Poletti, Giunchi, Da Rugna e Cenerelli.

Campionati regionali e provinciali

Anche il Tropical Coriano, capolista del girone degli Under 17 Provinciali, fa bottino pieno a San Marino. La squadra allenata da Omar Zanotti capitola una prima volta al 2’ di recupero del primo tempo, quando va a segno Fucci; le altre due reti del Tropical arrivano nei primi 10’ della ripresa e a firmarle sono Markeci e Foschi. Immediato riscatto invece per gli Under 15 Provinciali di Valentini dopo il k.o. del giovedì contro il Pietracuta. A Domagnano i giovani Titani battono 5-1 il River Delfini, che può solo accorciare, con Ghoul, quando i padroni di casa si erano portati sul 4-0 grazie alle reti di Mularoni, Bacciocchi (doppietta) e De Guarrini. Il sigillo sul successo biancoazzurro lo appone invece Sarti a ripresa inoltrata. Lo stesso avversario si prende invece il confronto Under 14. I ragazzi di Piselli, ospiti del River, passano in vantaggio con Achilli ma poi sono costretti a subire il robusto ritorno dei padroni di casa, che impattano nel recupero di primo tempo con Costantini e poi prendono il largo nella ripresa, quando vanno a referto, oltre allo stesso Costantini, anche Pivi e Dolci. Gli Under 14 torneranno in campo già mercoledì contro l’A.S.A.R. per la 27° giornata di campionato. Palla al centro del campo (di Fiorentino) alle 16:00.

Non c’è il lieto fine nel percorso di campionato degli Under 13 Professionisti. Il Parma si aggiudica il confronto dell’ultima giornata vincendo tutte e quattro le frazioni di gioco e concedendo un gol alla San Marino Academy (realizzato da Selva) solo secondo tempo, terminato 3-1. Le altre frazioni recitano invece 2-0 (la prima), 2-0 (la terza) e 5-0 (la quarta), per un aggregato di 4-0. Trasferta più dolce per gli Under 15 Provinciali di Baschetti, che espugnano il campo dell’Accademia Marignanese con un 2-0 perfettamente ripartito fra primo e secondo tempo: il vantaggio lo firma Maiani, il raddoppio Salvati. Il medesimo avversario era opposto alla San Marino Academy anche nei due confronti degli Esordienti Provinciali. La squadra “A” si impone complessivamente 3-2, effetto della vittoria – netta – del primo tempo (3-0, effetto della doppietta di Celli e della rete di Cervellini), del pareggio (1-1, a segno sempre Celli) del secondo tempo, di una nuova vittoria nel terzo (2-0, gol di Cervellini e Ricci) e della sconfitta nel quarto (2-1, a segno Ricci). La formazione “B” si deve arrendere invece 3-1 nel match del sabato. Qui l’Accademia Marignanese si aggiudica la prima (1-0), la seconda (2-0) e la quarta frazione di gioco (1-0), salvo concedere la terza, in cui a segnare, nell’1-0 sammarinese, è Celli.

SETTORE FUTSAL

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura degli Under 21 nella Coppa Emilia-Romagna. Il Città del Rubicone impone largamente il fattore campo nei confronti dei giovani Titani. Finisce 5-0: Nicoletti e Bracci spianano la strada nel primo tempo alla formazione sammaurese, che poi completa lo score nel secondo tempo con Bianchi, nuovamente Nicoletti ed infine con l’autorete di Marinelli.

Campionato maschile Primavera 4, 21. giornata | San Marino Academy – Trento 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Chiarabini; Ugolini (dall’83’ Muratori), Caverzan, Biondi (dal 46’ Vernazzaro), Medri, Ciacci, Gasperoni (dal 70’ Protti), Della Balda (dal 70’ Cervellini), Moretti, Righi, Riccardi (dal 79’ Forcellini)

A disposizione: Casadei, Valentini, Renzi

Allenatore: Nicola Cancelli

TRENTO

Di Giorgio; Stankov, Pedergnana (dall’81’ Madau), Puzic, Miola (dal 46’ Abdiju), Benallal, Chanii (dal 63’ Marques), Sartori (dal 46’ Grassetti), Del Piero (dal 63’ Lorenzi), Ruffato, Schneider

A disposizione: Broseghini, Festi, Dedeli, Piazza

Allenatore: Juan Moll Moll

Arbitro: Stefano Martini di Ravenna

Assistenti: Joel Armando Njieukam e Niccolò Ciserchia di Cesena

Ammoniti: Sartori, Muratori, Ruffato, Righi, Vernazzaro

Marcatori: 10’ Puzic, 87’ rig. Muratori

Campionato Under 17 Serie C, 26. giornata | Fiorenzuola – San Marino Academy 2-2

FIORENZUOLA

Groppi; Agbekornu, Lori, Giallongo (dal 63’ Emani), Maroadi (dal 54’ De Simone), Massari, Panigada, Saccani (dal 54’ Magistrali), Ibraj (dall’86’ Beltrami), Semeraro (dal 63’ Dadati), Xerra

A disposizione: Cabrini, Parizzi, Ferrari, Aramini

Allenatore: Simone Benecchi

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marani, Giorgi (dal 56’ Manzi), Bugli, Marinucci, Battistoni, Pasolini (dal 75’ Salucci), Giorgetti (dal 56’ Tamagnini), Protti (dall’87’ Mularoni), Dell’Amore, F. Valentini

A disposizione: Baldacci

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Andrea Rossetti di Parma

Assistenti: Eugenio Cabrini e Vitaliano Quattromani di Reggio Emilia

Ammoniti: Giorgi, Giallongo, Battistoni

Marcatori: 13’ rig. Ibraj, 53’ Panigada, 62’ Giorgi, 74’ Battistoni

Campionato Under 16 Serie C, 20. giornata | San Marino Academy – Cesena 0-6

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Mirchev (dal 41’ Zavoli), Guidi (dal 70’ D’Angeli), Montali (dal 60’ Tani), Delvecchio, Colombini, Molinari (dal 54’ Berardinelli), Deronjic, Grandoni, Pennacchini, Markaj (dal 60’ Baldazzi)

A disposizione: Conti, Canarezza, Raschi, Giordani

Allenatore: Andrea Vangelista

CESENA

Apuzzo (dal 65’ Angeloni); Zaghini (dal 50’ Venturini), Piermaria (dal 50’ Marini), Cenerelli, Cavalletti (dal 60’ Paterna), Casadei, Ballanti, Giunchi (dal 60’ Cimatti), Ricci (dal 50’ Da Rugna), Poletti, Moretti (dal 60’ Maroni)

A disposizione: Giometti, Frisoni

Allenatore: Lorenzo Magi

Arbitro: Tommaso Fanucci di Forlì

Assistenti: Ruben Tullio di Forlì e Gioele Cacchi di Cesena

Ammoniti: Cavalletti, Colombini

Marcatori: 10’ Poletti, 18’ e 42’ Moretti, 59’ Giunchi, 68’ Da Rugna, 79’ Cenerelli

Campionato Under 15 Serie C, 26. giornata | Fiorenzuola – San Marino Academy 1-2

FIORENZUOLA

Botti; Lovetti, Marino (dal 55’ Gardini), Danini (dal 63’ Pioli), De Padova, Bandini, Bolognesi (dl 41’ Gandolfi), Cepparulo (dal 55’ Lucci), Manella, D’Addabbo (dal 55’ Ferri), Mazzuchelli (dal 71’ Pantaleo)

A disposizione: Villani, Simoni

Allenatore: Nicolò Araldi

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Valentini, Pala, Tombini, Battazza, Stefani, Partisani, Gheno (dal 58’ Amoretti), Marra, Ciacci (dal 77’ Cervellini), Raschi (dal 74’ Guidi)

A disposizione: Frisoni, Muccioli

Allenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Claudio Spadoni Andreani di Piacenza

Assistenti: Andrea Gjini e Andrea Provenzani di Piacenza

Ammoniti: Tombini, Bucci, De Padova

Espulsi: Pala (rosso diretto)

Marcatori: 39’ Ciacci, 56’ Manella, 67’ Marra

