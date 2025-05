San Marino Academy. Giovanili: gli U16 Interprovinciali puntano al percorso perfetto

SETTORE FEMMINILE

La prima vittoria del 2025 è già storia passata. Nel mirino delle ragazze della Primavera c’è la Vis Mediterranea, loro ospite a Domagnano sabato alle 14:30. L’obiettivo delle Titane di Piva è quello di allungare la serie positiva (attualmente di quattro risultati utili consecutivi), presupposto fondamentale per continuare la scalata in classifica. Il turno di riposo della Res Roma, attualmente appaiata alla San Marino Academy a quota 14, offre una golosa opportunità in questo senso. Sabato sarà giorno di gara anche per le Under 12, che, dopo la sosta invernale si preparano a tornare in campo per la prima giornata della Fase Primaverile. Avversario delle giovanissime Titane sarà il Faetano/San Giovanni; si gioca a Faetano a partire dalle 15:00. L’unica formazione femminile impegnata alla domenica è l’Under 17: cadute nella prima uscita del play-off, le Titane di Zaghini cercano un pronto riscatto a Sesto Fiorentino, casa della Rinascita Doccia. Palla al centro alle 12:15.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Turno di riposo per la Primavera, mentre gli Under 17 tenteranno di allungare ulteriormente la loro striscia dorata. La caccia alla quinta vittoria consecutiva, per i ragazzi di Di Maio, passa dalla sfida casalinga al Vicenza, attuale seconda forza del Girone B. Il fischio d’inizio di questa sfida sarà emesso alle 15:00 di domenica, ossia poco dopo la fine della gara che vedrà impegnati, sempre contro il Vicenza, gli Under 15 di Vanni (ore 12:00). In ambo i casi il teatro delle ostilità sarà l’Ezio Conti di Dogana, mentre sarà lontano da San Marino che gli Under 16 cercheranno di riscattare la sconfitta patita in rimonta contro la Vis Pesaro. Avversario dei ragazzi di Bonesso, e padrone di casa dell’incontro della 16° giornata, sarà l’Arezzo; si gioca domenica alle 15:00.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

C’è la Reggiana nell’agenda delle formazioni afferenti ai campionati professionistici. Iniziano gli Under 14 di Di Spirito, chiamati a sfidare i pari età emiliani domenica alle 11:00 allo stadio di Montecchio; pochissimo dopo, alle 11:15, verrà emesso il fischio d’inizio della gara Under 13, questa ospitata sul manto sintetico di Montegiardino. Dopo il pareggio strappato in inferiorità numerica, cercano la prima vittoria del 2025 gli Under 15 Provinciali di Baschetti, impegnati sabato alle 15:30 sul campo dell’A.S.A.R. Il fine settimana entrante segna il ritorno in campo degli Under 14 Provinciali “B”, chiamati a far visita, domenica alle 10:30, al Misano, mentre a riposo saranno i “colleghi” della formazione “A”. Da un fine settimana privo di impegni ufficiali provengono gli Under 16 Interprovinciali che, dopo le tre vittorie su tre, puntano a chiudere la fase a gironi della Coppa Inverno con un perfetto en plein. I ragazzi di Frino proveranno a suonare la quarta sinfonia tra le mura domestiche di Fiorentino, dove sfideranno, domenica alle 10:30, i pari età del Misano. Alla stessa ora, ma sul campo di Domagnano, avrà inizio la sfida degli Under 17 Provinciali di Venerucci, opposti al Verucchio. C’è invece lo Junior Cervia sulla strada degli Under 18 Regionali, desiderosi di cancellare subito lo 0-3 rimediato lo scorso fine settimana. In questo caso i ragazzi di Magnani faranno gli onori di casa a Dogana per un incontro fissato alle 18:00 di sabato.

SETTORE FUTSAL

Non ci sono gli Under 19 nel programma del fine settimana (lungo), ma ci sono gli Under 15, che dopo la lunga pausa si preparano a tornare in campo per la 14° giornata di campionato. I giovani Titani saranno impegnati lunedì sera sul campo del Mezzano, a Piangipane, nel Ravennate. Fischio d’inizio alle 18:30.

